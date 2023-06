Media społecznościowe potrafią być sprawnym narzędziem w walce z ageizmem. Coraz więcej influencerów decyduje się na odważne zdjęcia, nawet jeśli nie są już najmłodsi. Paulina Porizkova to 58-latka, która nie ma oporów, żeby pozować w bikini i wrzucać zdjęcia do sieci. Nie wszystkim to się podoba. Modelka została krytycznie oceniona przez niektórych internautów. Nie czekali długo na jej odpowiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Krupa o byciu mamą pracującą: Łatwo to pogodzić

Internauci krytykują zdjęcia 58-letniej modelki w bikini: Jesteś za stara, żeby to robić

Paulina Porizkova często porusza w mediach społecznościowych tematy dotyczące standardów piękna. Na Instagramie chętnie dzieli się też zdjęciami w bikini. Czesko-amerykańska modelka swoimi zdjęciami wywołała całą lawinę komentarzy. Niektóre były wyjątkowo negatywne. Internauci dali upust swojej krytyce. "Twoje dzieci się ciebie wstydzą", "Zdesperowana babcia", "Jesteś za stara, żeby to robić" - pisali oburzeni obserwatorzy.

Modelka mówi o samoakceptacji i ciałopozytywności w każdym wieku

Paulina Porizkova nie zostawiła negatywnych wypowiedzi bez komentarza. Przypomniała internautom, jak ważna jest samoakceptacja i pozytywne nastawienie do swojego ciała. Dodała także, że nie ma zamiaru ulegać społecznej presji i dlatego też, nie ma zamiaru niczego w sobie poprawiać. Lubi siebie taką, jaką jest.

Musimy sprawić, by starość stała się fajna. Naprawdę się staram to robić, ale potrzebuję więcej kobiet, które będą chwalić się swoim wiekiem i głośno mówić: "patrzcie, co robię w moim wieku" - napisała Paulina Porizkova na Instagramie.