Phillip Schofield rozpętał prawdziwy skandal w Wielkiej Brytanii. Uchodził za jednego z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych prezenterów. Wydawało się, że ma ugruntowaną pozycję w branży i pewną posadę w stacji ITV. Ten jednak poinformował o rezygnacji z prowadzenia programu "This Morning", a kilka dni później zrzucił prawdziwą bombę i publicznie przyznał się do romantycznej relacji z współpracownikiem. Poznali się, gdy jego partner był nastolatkiem i jak sam przyznał, pomógł mu z karierą w telewizji. W najnowszym wywiadzie ujawnił, że nadal jest żonaty. Zdradził, jak wyglądała reakcja jego żony, gdy dowiedziała się, że była zdradzana.

Prezenter przyznał się do zdrady z kolegą z pracy. Mówi, jak zareagowała żona

Phillip Schofield zdobył się na prawdziwy akt szczerości. Dokładne powody odejścia podał w oświadczeniu: "Moje odejście z "This Morning" przyniosło falę spekulacji, pytań i domysłów, co kryje się za tą decyzją, więc postawiłem na szczerość. Jestem świadomy, że okłamałem moich pracodawców w ITV, kolegów, przyjaciół, agentów, media, a co za tym idzie, opinię publiczną i przede wszystkim moją rodzinę. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Ubolewam również nad tym, że byłem niewierny mojej żonie. Dlatego zdecydowałem się zrezygnować z British Soap Awards, mojego ostatniego publicznego zobowiązania, i z pracy w ITV ze skutkiem natychmiastowym" - pisał.

Jego wyznanie rozpętało medialny skandal. W wywiadzie dla BBC News były gospodarz "This Morning" przeprosił za "poważny błąd", mówiąc, że jego kariera dobiegła końca i "stracił wszystko". Zauważył przy tym, że chociaż miałby "kłopoty" z powodu romansu z kobietą, nie byłby to tak "masowy skandal", jak teraz. Schofield w 2020 roku ujawnił, że jest gejem. Wyjaśnił, że jego pierwsze romantyczne spotkanie z kolegą miało miejsce w jego garderobie, dodając, że w ciągu kilku miesięcy doszło między nimi do pięciu lub sześciu takich spotkań. BBC, jak i inne media, nie podają imienia i nazwiska młodszego kochanka prezentera.

Phillip Schofield dodał, że jest mu "rozpaczliwie przykro" i ujawnił, że w ostatnich dniach miał myśli samobójcze. Podkreślił, że jest wspierany przez bliskich. Wyjaśnił, że przed opublikowaniem oświadczenia zwrócił się do żony, Stephanie Lowe i poinformował ją, co zamierza zrobić.

Gdy w 2020 roku ujawnił, że jest gejem, stwierdził też, że "nie planuje" prosić o rozwód, a w najnowszym wywiadzie potwierdził, że on i Stephanie są nadal prawnie małżeństwem, jednak żyją w separacji. Para spędziła razem 30 lat i doczekała się dwóch córek: Molly i Ruby. Nie ukrywał, że jego żona już wcześniej przeczuwała, że może być zdradzana. "Powiedzmy, że była to niezwykle trudna rozmowa. Najtrudniejsza rozmowa, jaką kiedykolwiek musiałem z nią odbyć i była bardzo rozczarowana, ponieważ ją również okłamałem".

Schofield zdradził, że zaprzeczył plotkom o romansie, gdy żona skonfrontowała się z nim i zapytała, czy ją zdradza. "Wysiadła z samolotu, a ja zadzwoniłem do niej i napisałem: "Muszę z tobą porozmawiać". Oddzwoniła i powiedziałem jej. Była bardzo, bardzo zła". Były prezenter nie jest dumny z tego co zrobił, ale jak przyznał, córki i żona były dla niego "niewiarygodnie wspierające" w ciągu ostatnich kilku dni.