Magdalena Narożna od 2012 roku występowała u boku męża w zespole Piękni i Młodzi. Po burzliwym rozstaniu mężczyzna odszedł z zespołu. Dziś wokalistka jest znów szczęśliwie zakochana i dalej rozwija karierę muzyczną. Od czasu debiutu przeszła też spektakularną metamorfozę. Sporo schudła i zmieniła fryzurę. Na Instagramie chętnie dzieli się z fanami efektami swojej przemiany i motywuje innych do działania. "Da się, trzeba tylko chcieć" - podkreśla wokalistka. Tym razem opublikowała na Instagramie wyjątkową sesję w bieliźnie.

Magdalena Narożna pokazała efekty sesji w koronkowej bieliźnie. "Pamiętajcie: ideałów nie ma!"

Magdalena Narożna chętnie dzieli się na Instagramie swoimi zdjęciami w spektakularnych kreacjach scenicznych. Tym razem wokalistka zespołu Piękni i Młodzi podzieliła się na Instagramie efektami sesji zdjęciowej w studio. Jej konto obserwuje ponad 207 tysięcy internautów, więc ma spore grono fanów.

Tym razem Magdalena Narożna porzuciła bogato zdobione sukienki i pokazała się w samej bieliźnie. Wokalistka miała na sobie komplet z czarnej koronki. Do gorsetu z delikatnej ażurowej tkaniny dobrała pończochy z podwiązkami. Na tę wyjątkową okazję Narożna miała zrobiony profesjonalny makijaż i fryzurę. W udostępnionym kadrze zapozowała na tle dużego okna i podkreśliła, że dzięki profesjonalnej ekipie czuła się swobodnie i dobrze w swojej skórze. W opisie zdjęcia zwróciła się bezpośrednio do fanek, nawołując je do akceptacji siebie. W komentarzach pod zdjęciem od razu posypały się zachwyty. "Nieprawdopodobna przemiana", "Petarda", "Ślicznie wyglądasz" - czytamy.

Kobietki moje kochane nigdy nie zapominajcie, że oprócz tego, że jesteśmy: mamą, żoną czy kochanką, często zabiegane życiem domowym - jesteśmy przede wszystkim silnymi kobietami! Dbajcie o siebie! Każda z was jest wyjątkowa i piękna na swój sposób. Znajdujecie w sobie same pozytywy, podobajcie się sobie i pamiętajcie: ideałów nie ma - napisała Narożna.

Odkąd Magdalena Narożna wprowadziła do swojego życia zdrowe nawyki, chętnie dzieli się zdjęciami w kusych stylizacjach. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi schudła ponad sześć kilogramów i regularnie ćwiczy. Niedawno zaprezentowała fanom figurę w kostiumach kąpielowych. Na Instagramie pokazała trzy różne opcje i zapytała fanów, w której wygląda najlepiej. W pierwszej wersji miała na sobie bikini w kolorowy print i krótkie spodenki, w drugiej wycięty czarny strój ze złotymi zdobieniami, a w trzeciej biały kostium jednoczęściowy z wycięciami w talii. Więcej zobaczycie tutaj.