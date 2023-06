Odkąd Edward Miszczak został dyrektorem programowym Polsatu, wprowadził wiele zaskakujących zmian. Najpierw było głośno o zwolnieniach w stacji. Z "Twoja twarz brzmi znajomo" pożegnała się Katarzyna Skrzynecka i razem z nią Piotr Gąsowski, a kilka miesięcy później Katarzynie Dowbor podziękowano za prowadzenie programu "Nasz nowy dom". Jaki kolejny ruch zaplanował Miszczak? W Polsacie będzie kolejny program randkowy.

Edward Miszczak wprowadza program randkowy. Poprowadzi go znany dziennikarz

Jeszcze niedawno Polsat emitował "Love Island", czyli show dla singli prowadzone przez Karolinę Gilon. Decyzją nowego szefa program od ostatniego sezonu nadawany jest w telewizyjnej Czwórce. Nowy projekt Miszczaka również dotyczy tematyki miłosnej. Mowa o produkcji "Temptation Island", opartej na formacie z USA, która jest od niedawna promowana. "Rusza #CASTING do nowego programu! Myślisz, że twój związek przetrwa każdą próbę? A może jesteś singlem, który szuka miłości? Ta rajska przygoda może odmienić twoje życie. Czekamy na zgłoszenia!" - czytamy na polsatowskim Instagramie. Uczestnicy będą mogli w programie sprawdzić, czy ich związek jest odporny na pokusy. Prowadzącym show ma zostać Michał Figurski - tak donoszą Wirtualnemedia.pl. Dziennikarz prowadził już programy w tej stacji. Widzieliśmy go w "Jeździe Figurowej" oraz w "WidziMiSię". Działał ponadto w Radiu Kolor, RMF FM, Antyradiu i Esce Rock. W 2022 roku został dyrektorem kreatywnym Radia ZET. Ciekawe, jak sprawdzi się w nowej roli. Randkowy program ma trafić do jesiennej oferty Polsatu.

Miszczak zdecydował. Nie będzie drugiego sezonu "Lulu"

"Temptation Island" już kiedyś emitowano w Polsacie

Część widzów pamięta, że amerykańska wersja show była emitowana w Polsacie w 2001 roku. Po jego sukcesie miłośnicy randkowego programu doczekali się niemieckiej, brytyjskiej, hiszpańskiej włoskiej oraz holenderskiej edycji. W show uczestnicy mogą oglądać z ukrycia poczynania swoich partnerów. Weryfikują tym samym ich wierność. Na koniec "Temptation Island" musi zapaść pewna decyzja. Kandydaci decydują, czy zostają w związku, wchodzą w nowy, czy odchodzą z programu jako single. Emocji z pewnością nie zabraknie.