Anna Lewandowska wraz z Robertem Lewandowskim mają dobrą passę. Odnoszą sukcesy nie tylko na polu biznesowym. Przy okazji tworzą szczęśliwą i wspierającą się rodzinę. Trenerka regularnie chwali się uroczymi kadrami na Instagramie. Z okazji Dnia Dziecka pozwoliła sobie nawet na coś więcej i nie zasłoniła twarzy młodszej córki, jak to ma w zwyczaju. Ania przy okazji podzieliła się z fanami ekscytującą nowiną i przyznała, że ci wkrótce mogą spodziewać się nowości na jej aplikacji treningowej. Na InstaStories pokazała, jak zza kulis wygląda nagrywanie programu treningowego. Już w przeszłości podkreślała, że potrafi na planie spędzić długie godziny. Tym razem towarzyszyła jej młodsza córka. Starsza Klara spędzała czas z ojcem. Robert Lewandowski pozwolił jej na odrobinę szaleństwa.

"Lewa" rozdzieliła córki. Pokazała, co Klara robiła z ojcem. Robert może oberwać

Anna Lewandowska jest świetną bizneswoman. Po przeprowadzce do słonecznej Hiszpanii przyznała, że odnalazła kolejną pasję, którą okazał się taniec. Bachata odznacza się dużą sensualnością, a Lewa wielokrotnie pokazywała, że umie się ruszać. Postanowiła nową pasję wprowadzić do aplikacji treningowej. Na InstaStories relacjonowała dzień na planie. Towarzyszyła jej Laura, która jak sama trenerka przyznała, potrafi się szybko nudzić. Dla kontrastu pokazała, co w tym czasie robiła Klara, która spędzała czas z ojcem. Zadowolona dziewczynka zajadała się watą cukrową, która nie jest najzdrowszą przekąską.

A tymczasem tata z Klarą. Rzadko kiedy dziewczynki są osobno - napisała trenerka, dodając przy okazji rozbawione emotikony.

'Lewa' rozdzieliła córki. Pokazała, co Klara robiła z ojcem. Robert może oberwać Fot. Instagram/ annalewandowska

Nie jest tajemnicą, że Anna Lewandowska od lat jest wierna zdrowemu stylowi życia. Unika przetworzonej żywności, niezdrowe cukry zamienia na te np. z owoców i stawia na różnorodną, sezonową dietę. Wata cukrowa z pewnością do niej nie należy, ale sławni rodzice pozwalają córkom na drobne odstępstwa.