Minął rok, odkąd media obiegła informacja o tragicznej śmierci Krzysztofa, uczestnika "Rolnik szuka żony". Mężczyzna zmarł w wieku zaledwie 56 lat. Widzowie programu jednak na zawsze zapamiętali jego związek z Bogusią, którzy niemal od razu się w sobie zakochali. Pobrali się kilka miesięcy po zakończeniu emisji show. Niestety, małżeńską sielankę przerwała tragedia. Jak radzi sobie wdowa po Krzysztofie?

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin mówi o ojcu Stefanii. Ma z nim rozwód kościelny?

Krzysztof Pachucki zmarł rok temu. Jak poradziła sobie z tym Bogusia?

Po stracie męża Bogusława Pachucka mogła liczyć na pomoc bliskich. Kobieta wyprowadziła się z gospodarstwa Krzysztofa i wróciła do Warszawy, gdzie skupiła się na córkach. To one zresztą najbardziej pomagają jej pozbierać się po utracie ukochanego. Bogusia natomiast całkowicie wycofała się z życia publicznego, nie komentując w żaden sposób śmierci męża.

Marta Paszkin z "Rolnika" demontuje plotki o ojcu córki. "Siedzi w więzieniu"

Jedna z córek kobiety kilka tygodni po rodzinnej tragedii zabrała głos w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie". Zapytano ją o to, jak się czuje wdowa po Krzysztofie Pachuckim. "Trochę lepiej się czuje. Powoli dochodzi do siebie po tym wszystkim" - odpowiedziała. Wiele słów wsparcia przesyłali Bogusi inni uczestnicy programu. Swoją pomoc zaoferowała wówczas nawet prowadząca program, Marta Manowska.

Żona wspierała go do końca. Krzysztof Pachucki zmagał się z depresją

Nagła śmierć Krzysztofa Pachuckiego, który był uczestnikiem 8. edycji "Rolnik szuka żony" wstrząsnęła wszystkimi. Jakiś czas po tej tragicznej informacji na jaw wyszło, że kilka dni przed tym mężczyzna zniknął z domu. Wyszedł jak gdyby nigdy nic i nie wracał przez dłuższy czas. W związku z tym rozpoczęto poszukiwania, w których udział brała policja oraz straż graniczna. Ostatecznie rolnik wrócił do domu. Kilka dni później odebrał sobie życie.

Relacja Krzysztofa i Bogusi przed śmiercią. Osoba z otoczenia pary donosi

Okazało się, że Krzysztof Pachucki od dłuższego czasu zmagał się z depresją. W walce z chorobą wspierała go oddana mu Bogusia. Kobieta już wcześniej zwracała uwagę na alarmujące zachowanie męża. Także sąsiedzi mężczyzny mówili: "To był wspaniały człowiek. Ale nie miał łatwego życia i nie radził sobie ze stratą". Miał czuć się przeraźliwie samotny, a to skłoniło go do udziału w "Rolnik szuka żony".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.