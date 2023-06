Po rozstaniu z Magdaleną Stępień, Jakub Rzeźniczak związał się z Pauliną Nowicką. Ich relacja od samego początku wywoływała kontrowersje ze względu na to, że gdy zaczęli się spotykać, Stępień była w ciąży. Po tym, jak para wzięła ślub pod koniec poprzedniego roku w Miami, również spotkała ich fala krytyki. Kilka miesięcy wcześniej syn Rzeźniczaka i Stępień zmarł po walce z nowotworem, co było dla nich ogromnym ciosem. Pomimo traumatycznych doświadczeń, sportowiec i jego żona starają się nie zwracać uwagi na negatywne komentarze i czasem dzielą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Ostatnio wybrali się na wakacje do Gruzji, a pobyt zrelacjonowali na Instagramie.

Paulina i Jakub Rzeźniczak nadają prosto z Gruzji. Spójrzcie na te romantycznie kadry.

"Jesteśmy pod wrażeniem tego kawałka świata. W Batumi mocno rozwijająca się infrastruktura a zaraz za rogiem piękne widoki, góry, natura, winnice. Według nas połączenie idealne" - napisała Paulina na Instagramie. Na zdjęciach widzimy parę w romantycznych ujęciach z rajskimi widokami w tle. Piękne kadry przypadły do gustu internautom. "Nie ma to jak wakacje po udanym sezonie", "Jak cudownie! Odpoczywajcie", Ale piękne widoki. Super miejsce do spędzenia we dwoje" - czytamy w komentarzach.

Rzeźniczakowie coraz mniej publikują w sieci. Wiemy, dlaczego

Osoby, które śledzą losy Rzeźniczaków, mogą zauważyć, że para znacznie zmniejszyła swoją aktywność w sieci. Jeszcze do niedawna na profilach zakochanych można było zobaczyć wiele wspólnych zdjęć, jednak od jakiegoś czasu jest ich coraz mniej. Ukochana piłkarza wyjaśniła niedawno, skąd taka decyzja. Jedna z obserwatorek Pauliny zapytała: "Co tak mało was razem? Gdzie Kuba?". Na co żona piłkarza odpowiedziała: "Klub, w którym gra Kuba, znalazł się w trudnej sytuacji. Nie każdemu podoba się aktywność w social mediach, więc zdecydował się trochę wycofać". Wisła Płock w wiosennej rundzie miała wyjątkowo słabe wyniki. Po ostatniej porażce z Cracovią spadła do pierwszej ligi, a to nie buduje dobrej atmosfery między sportowcami i kibicami drużyny.