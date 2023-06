Księżna Kate i książę William wychowują trójkę dzieci. Najstarszy z nich książę George ma dziewięć lat, księżniczka Charlotte siedem lat, a najmłodszy z rodzeństwa to czteroletni książę Louis. Myka Meier, ekspertka i znawczyni brytyjskiej rodziny królewskiej, nie ma wątpliwości, że para królewska jest nowoczesna w swoich metodach i stara się być ze swoimi dziećmi bardzo blisko. Meier uważa, że księżna Kate wychowuje swoje dzieci niemal identycznie, jak robiła to księżna Diana.

Księżna Kate i książę William mają nowoczesne metody wychowawcze. "Jak księżna Diana"

"Moim zdaniem, Kate prawdopodobnie nauczyła się, jak utrzymywać spokój ducha od swojej teściowej. Przykładem spokojnej postawy jest właśnie księżna Diana, która mimo dużego stresu i presji nigdy nie traciła równowagi w obecności swoich synów. Wydaje mi się, że obserwujemy, jak księżna Kate idzie tą samą drogą, starając się zachować spokój, nawet gdy rzeczy nie idą po jej myśli" - oceniła ekspertka dla "Us Weekly". Co ciekawe, Meier zaznaczyła, że dzieci Kate i Williama nie przechodzą tzw. treningów z etykiety. "Wiadome jest, że dzieci nie przechodzą faktycznego treningu. Księżna tak naprawdę sama je uczy. Gdy przygotowują się do spotkania z kimś lub wysiadania z samolotu, to naprawdę księżna wykonuje wspaniałą pracę, ucząc dzieci, co mają robić" - wytłumaczyła Meier. Zdaniem ekspertki podejście księżnej Kate do wpajania dzieciom etykiety jest rozsądne i dostosowane do ich wieku.

Para jest bardziej restrykcyjna względem przyszłego króla

Para królewska jest jednak bardziej restrykcyjna względem księcia George'a. Chłopiec, choć ma dopiero dziewięć lat, powoli przygotowuje się do pełnienia niezwykłej roli w przyszłości. Jest bowiem drugi w kolejce do tronu i już teraz zaczyna odgrywać istotne role w królewskich uroczystościach. Podczas koronacji dziadka był honorowym paziem, który dumnie kroczył tuż za królem Karolem III. Chłopiec pomógł także w noszeniu królewskich szat podczas wejścia i wyjścia z opactwa Westminster.