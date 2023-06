Koronacja królowej Elżbiety II odbyła się w 1953 roku. Suknia monarchini na uroczystej ceremonii zdominowała magazyny modowe i gazety na całym świecie. Stylistka gwiazd i królewska ekspertka ds. mody Miranda Holder omówiła jej projekt w filmie na TikToku, który zyskał ponad 200 tysięcy wyświetleń, podkreślając urok stroju stworzonego przez Normana Hartnella. Ulubiony projektant mody królowej Elżbiety II miał umieścić specjalny amulet na szczęście w projekcie sukni koronacyjnej, dyskretnie umieszczony w taki sposób, aby królowa mogła go dotknąć podczas ceremonii.

Norman Hartnell zaprojektował koronacyjną suknię Elżbiety II

Królowa postanowiła powierzyć zaprojektowanie sukni koronacyjnej Hartnellowi, bowiem to właśnie on ubierał ją zawsze na najważniejsze wydarzenia w życiu. Projekt był zdecydowanym faworytem zarówno królowej Elżbiety, jak i wszystkich żeńskich członków jej rodziny. Warto dodać, że Norman Hartnell pierwsze zlecenie od rodziny królewskiej dostał już w 1935 roku, kiedy to jego zadaniem było zaprojektowanie sukni ślubnej księżniczki Alice, księżnej Gloucester.

Suknia koronacyjna królowej była bez wątpienia najważniejszą suknią, jaką kiedykolwiek nosiła w swoim życiu i była rzeczywiście pięknym dziełem sztuki - powiedziała Miranda Holder w rozmowie z Newsweekiem.

Ubiór królowej Elżbiety II na koronacji imponował, nie będąc jednocześnie ani ostentacyjnym, ani krzykliwym. Suknia została wykonana z białej satyny dopasowanej do inspirowanego stylem Diora kroju fit and flare, który był szczytem mody w tamtym okresie. Kreacja zawierała także złoty i srebrny haft na specjalne życzenie królowej, otoczony perłami i diamentami.

Suknia koronacyjna Elżbiety II ikoną mody i stylu

Stworzenie od podstaw historycznej sukni zajęło osiem miesięcy. Dziś jest ona uważana za jeden z najważniejszych przykładów projektowania mody XX wieku. Hartnell, jak wyjaśniła Holder, przedstawił 27-letniej monarchini kilka projektów do wyboru. Wybrano ósmy, po wprowadzeniu niewielkich modyfikacji.