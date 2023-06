Patrycja Tuchlińska w 2018 roku po raz pierwszy pokazała się oficjalnie u boku miliardera Józefa Wojciechowskiego. Od tego czasu zakochani są niemal nierozłączni. W ich mediach społecznościowych nie brakuje wspólnych zdjęć, na których prezentują wystawne życie. Obecnie przebywają na wakacjach we Francji. Tuchlińska dodała zdjęcie z pięciogwiazdkowego hotelu. Jedna z internautek nie wytrzymała.

Patrycja Tuchlińska oberwała od internautki

Patrycja Tuchlińska razem z mężem wybrali się na południe Francji. Wybór padł na nadmorską miejscowość Saint-Jean-Cap-Ferrat. Zatrzymali się w luksusowym hotelu Grand Hotel du Cap-Ferrat. Na opublikowanym zdjęciu widać, że z miejsca aż bije bogactwo. Tuchlińska pozuje na tle pięknego wnętrza w tweedowej, białej sukience. Zestawiła ją z eleganckim kapeluszem i czarnymi dodatkami, które świetnie się komponowały z wykończeniami kieszeni. "Miło tu być" - napisała pod zdjęciem.

Pod postem jedna z internautek zostawiła długi i nieprzychylny komentarz. Odniosła się do różnic, które panują na świecie. "Nie wiem czemu, ale zaraz po pani poście wyświetlił mi się post Grupy Granica, ze zdjęciem grupy uchodźców próbujących dostać się na teren Polski. Większość to dzieci. A pani w hotelu, w którym noc kosztuje ponad 15 000 zł. Żeby chociaż pani na to zarobiła ciężką pracą. Nierówności to zmora dzisiejszego świata" - napisała kobieta. Patrycja Tuchlińska nie pozostała obojętna. Odpowiedziała na zarzut internautki.

Stop! Dlaczego pani nie weryfikując, oskarża nas o bycie obojętnym? Czy obowiązkiem jest chwalenie się pomaganiem w mediach? Dlaczego pani się nie chwali? Pisze pani o równości, a zarzuca, że mój partner ma więcej ode mnie. Pracując od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli w wieku 76 lat, należy się raz na jakiś czas odpoczynek w wymarzonym miejscu i nic dziwnego, że chce otoczyć się najbliższymi, którzy go wspierają. To przykre, że pani jako kobieta, chciała sprawić mi, drugiej kobiecie ból. Mam nadzieję, że zrealizuje pani wszystkie swoje "odmienne" marzenia na tyle, aby być dobrym dla innych. Dobro wraca z podwojoną siłą! Ściskam! - odpowiedziała Tuchlińska.

Internautka przeprasza Patrycję Tuchlińską

Miła i życzliwa odpowiedź gwiazdy musiała zdziwić kobietę i dać jej do myślenia. Zdała sobie sprawę, że pozostawiony komentarz był nie na miejscu. "Przepraszam za swoje słowa. Tak jak napisałam, uderzyło mnie zestawienie tych dwóch postów, ale nie powinnam tak tego napisać. Przepraszam jeszcze raz, nie chciałam sprawić pani bólu. Życzę dużo dobrego" - napisała kobieta. Tuchlińska raczej nie gniewała się na kobietę, bo odpowiedziała jej emotką serduszka.