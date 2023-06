Rajwa Al Saif w dniu ślubu, który odbył się 1 czerwca 2023 roku, miała przygotowane dwie eleganckie stylizacje. Pierwsza z nich była minimalistyczna. Wybranka księcia założyła suknię na długi rękaw z asymetrycznym przodem. Kreacja wywołała ogromne wrażenie z powodu długiego trenu, nad którym musiały czuwać asystentki księżnej. Tę suknię Rajwa Al Saif założyła na ceremonię ślubu w obrządku muzułmańskim. Na jaką stylizację zdecydowała się później?

Rajwa Al Saif w balowej sukni na przyjęciu weselnym. "Wygląda jak tort weselny"

Żona księcia z prostej kreacji wskoczyła w ubiór ślubny zrobiony z przepychem. Druga suknia była na krótki rękaw. Księżna postanowiła ubrać do niej długie, białe rękawiczki. Cała kreacja została ozdobiona kwiatami 3D, które widać było z daleka. Rajwa Al Saif pozostała w tej samej fryzurze i subtelnej biżuterii. Projekt Dolce & Gabbana, na który postawiła, wzbudził kontrowersje w sieci. Zamiast komplementów, więcej internautów skrytykowało księżną.

Rajwa Al Saif jest taka piękna. Myślałam, że ma lepszy gust - czytamy na Instagramie.

"Wygląda jak tort weselny", "Suknia na pewno została bardzo starannie szyta i to ręcznie, dlatego jest warta fortunę. Może na żywo wygląda lepiej, gdy widać wszystkie szczegóły, ale patrząc na to zdjęcie, po prostu nie rozumiem, co widziała w tej sukience. A rękawiczki nie pomagają", "To wygląda jak hołd dla nadchodzącego filmu Barbie" - piszą internauci pod postem przedstawiającym kreację Rajwy Al Saif.

Kim z zawodu jest Rajwa Al Saif?

Przed ukochaną księcia Husseina nowe obowiązki. Wkrótce będzie mogła reprezentować męża podczas zagranicznych delegacji. Zanim jednak Rajwa Al Saif stała się księżną, pracowała jako architektka. Ukończyła bowiem architekturę na Syracuse University w Stanach Zjednoczonych i dodatkowo jest po Fashion Institute of Design & Merchandising w Los Angeles. Co natomiast wiadomo o rodzinie księżnej? Jej tata jest przedsiębiorcą, zaś mama ma królewskie korzenie w Arabii Saudyjskiej.