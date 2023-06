Książę Husajn i Rajwa Al Saif wzięli ślub 1 czerwca 2023 roku. Na ceremonię przyszłego króla Jordanii zaproszono prezydentów i koronowane głowy. Wielką Brytanię reprezentowali księżna Kate i książę William, ale też bliska znajoma młodej pary - księżniczka Beatrice. Wielokrotnie bywała w Jordanii, zna dobrze księcia Husajna, z którym w 2018 roku spędzała wakacje, i jego rodziców, króla Abdullaha i królową Ranię. Z okazji ślubu następcy jordańskiego tronu Beatrice postawiła na dwie kreacje. Obie zachwycają, ale jedna z nich to wyjątkowy gest w stronę młodej pary - na granicy dobrego smaku.

Zobacz wideo Tradycyjnej ceremonia teściowej dla synowej przed ślubem księcia Husajna

Księżniczka Beatrice na ślubie księcia Husajna. Spójrzcie na torebkę

Księżniczka Beatrice na ślub księcia Husajna i Rajwy Al Saif założyła wyszywaną błękitną sukienkę od Needle and Thread z Londynu. Przepasała ją czarną, kontrastującą wstęgą - w tym samym kolorze miała też kokardę na włosach. Neutralną, ale uroczą kreację, "dopieprzyła" wyjątkową torebką. To model od Sophii Webster - plastikowa kopertówka w niebieskim kolorze wygląda, jakby była pokryta jasną masą perłową. Z jednej strony ma humorystyczny napis:

Wifey for lifey - co można przetłumaczyć jako "żoneczka na całe żyćko".

Księżniczka Beatrice i Eduardo Mapelli Mozzi na ślubie księcia Husajna Fot. EASTNEWS / AFP PHOTO / JORDANIAN ROYAL PALACE // Sophia Webster

Tym jednym elementem księżniczka Beatrice dodała lekkiej pikanterii tej pompatycznej, ale bardzo pięknej uroczystości. Na zdjęciach widać, że torebkę trzyma napisem w swoją stronę - był on niewidoczny dla pozostałych gości tak długo, jak Beatrice się pilnowała. Jednak kształt i kolory ozdoby są tak charakterystyczne, że nie da się tej kopertówki pomylić z żadną inną. To na pewno model "Cleo Wifey for Lifey".

Księżniczka Beatrice na ceremonię zabrała męża. Eduardo Mapelli Mozzi dzielnie towarzyszył żonie. Dla pary to rzadkie wyjście publiczne. Beatrice nie jest "pracującym" członkiem rodziny królewskiej. Pojawia się na oficjalnych, najważniejszych wydarzeniach własnej rodziny, ale rzadko ma okazję oficjalnie reprezentować króla. Ślub jej znajomego był jednak wystarczającą okazją, by zaprezentowała się również w wyjątkowej tiarze, co też czyni bardzo rzadko. Ozdoba, jaką założyła na głowę, to prezent królowej Elżbiety dla jej matki, Sarah Ferguson, na ślub z księciem Andrzejem.