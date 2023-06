Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej zapracowanych polskich aktorek. Gwiazda łączy karierę z życiem rodzinnym. Niekiedy udaje jej się jednak wygospodarować kilka chwil dla siebie. Artystka najchętniej relaksuje się w swoim ogrodzie. Ostatnio pochwaliła się kadrami z treningu na świeżym powietrzu. Bajeczna sceneria robi wrażenie.

Zobacz wideo Małgorzata Socha uwielbia urządzać mieszkanie. Ulubione wnętrze? Ma takie!

Małgorzata Socha pochwaliła się ogromnym ogrodem. Jest pięknie

Małgorzata Socha jest bardzo aktywna na Instagramie. Jej profil jest obserwowany przez milion internautów. Gwiazda nie stroni od publikowania prywatnych zdjęć. Aktorka chętnie chwali się podwarszawskim domem. Willa jest podobno warta dwa miliony złotych. Posiadłość otacza ogromny ogród, w którym nie brakuje zieleni. Gwiazda uwielbia spędzać czas na zewnątrz. Ostatnio skorzystała z pięknej pogody i postanowiła potrenować na świeżym powietrzu.

Sportowy wtorek w ogrodzie" - napisała pod serią zdjęć.

Bajkowy ogród aktorki zachwycił fanów. W komentarzach pod postem posypały się komplementy. "Jaki piękny ogród", "Przepiękne miejsce na relaks, wręcz dziewicza przyroda", "Piękna kobieta w pięknym ogrodzie" - pisali internauci.

Małgorzata Socha mieszka wraz z rodziną w ogromnej podwarszawskiej willi. Powierzchnia domu to 350 metrów kwadratowych. Aktorka często publikuje zdjęcia wnętrz posiadłości w mediach społecznościowych. Całość utrzymana jest w stylu nowojorskim. W środku jest dużo przestrzeni, dominują jasne kolory. Najważniejszym pomieszczeniem w domu gwiazdy jest przestronna kuchnia. "To nie jest tylko wnętrze, w którym przygotowujemy posiłki, tylko fajne miejsce, w którym lubimy spędzać czas i jak ktoś do nas przychodzi, to często siedzimy właśnie w kuchni" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Rodzina artystki dużo czasu spędza także w ogromnym salonie. Wnętrze pokoju dziennego utrzymane jest w jasnych barwach. W centrum stoi szara kanapa, która pomieści wszystkich domowników. Zdjęcia willi Małgorzaty Sochy znajdziecie TUTAJ.