Agata Duda z racji bycia pierwszą damą dba o to, aby zawsze wyglądać perfekcyjnie. Przeważnie widzimy ją w eleganckich sukienkach czy żakietach, które bywają w intensywnych kolorach, ale są pozbawione rzucających się w oczy wzorów. Tym razem żona prezydenta postanowiła zrobić wyjątek od reguły. Mogliśmy zobaczyć ją w wiosennej stylizacji, którą założyła z okazji spotkania z seniorami. Zobaczcie, jak się w niej prezentowała.

Agata Duda zaszalała z sukienką. Obok kwiecistej kreacji nie dało się przejść obojętnie

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Agaty Dudy z grupą seniorów. Na oficjalnym Instagramie pierwszej damy widnieje post z tego dnia. "Klub Senior+ 'Niezapominajka' jest pierwszą tego typu placówką na terenie Ciechocinka. Jej zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, ich aktywizacja i wartościowe spędzanie czasu przez pensjonariuszy. Między innymi o tym rozmawialiśmy dziś podczas przemiłego spotkania" - czytamy w mediach.

Spotkanie nie obyło się bez fotorelacji. Widzimy na nich uśmiechniętą pierwszą damę w granatowej, zwiewnej sukience z czerwonymi kwiatami. Takie kolory idealnie pasują do blond włosów Dudy. Całą stylizację podkreśliły szpilki o intensywnym, czerwonym odcieniu. Co więcej, zaproszone panie z Ciechocinka miały na sobie stroje ludowe w podobnej kolorystyce, co żona prezydenta.

Agata Duda dba nie tylko o strój, ale i fryzurę. Co o jej uczesaniu mówi jej były fryzjer?

Żona prezydenta od lat ma krótkie włosy. Stroni od eksperymentowania ze swoim wizerunkiem. Dawniej o jej fryzurę dbał Jacek Szawioła "Gogglebox. Przed telewizorem". W rozmowie z nami wyraził swoją opinię na temat obecnej stylizacji włosów Dudy. "To był ten okres, kiedy ona miała dobry wizerunek, kiedy ona wizerunkowo rzeczywiście wygrywała, była dobrze uczesana. Potem już nigdy więcej nie była" - oznajmił fryzjer. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.