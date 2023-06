Auri Katariina to znana tiktokerka, której pasją jest... sprzątanie. Kobieta latem 2021 roku porzuciła kierownicze stanowisko w firmie sprzątającej, aby móc spełniać się po prostu w roli sprzątaczki domów innych ludzi. Katariina - która mówi, że kiedy sprząta, czuje się jak w niebie - odwiedza mieszkania ludzi na całym świecie, aby pomóc w ich uporządkowaniu. Złapała bakcyla, kiedy pomagała pogrążonej w żałobie samotnej matce uporządkować miejsce zamieszkania. Dzięki filmikom na TikToku ze wskazówkami dotyczącymi sprzątania ma obecnie licznych sponsorów, którzy płacą jej za zamieszczone materiały. W ostatnim czasie zrelacjonowała proces porządkowania domu staruszki, która przez zagraconą łazienkę nie myła się przez trzy lata.

REKLAMA

David Beckham śpiewa z córką piosenkę Eltona. Fani zwracają uwagę na jedno

Seniorka nie brała prysznica przez trzy lata. Tiktokerka jej pomogła

"Ta seniorka nie brała prysznica przez ostatnie trzy lata. Zamierzam to zmienić" - oświadczyła Katariina na początku filmiku. To, co widzimy dalej, szokuje. Stos brudnych ręczników papierowych, zapleśniałe przedmioty i całkowicie zagracona przestrzeń uniemożliwia jakiekolwiek korzystanie z łazienki. Filmik przedstawia proces czyszczenia, podczas którego tiktokerka przekonuje, że każdy zasługuje na czysty dom. Dowiadujemy się także, że kobieta wykonuje swoje usługi za darmo. "Aż zaniemówiłem. Dobra robota!, "Ale tam musiało cuchnąć", "Boże święty..." - czytamy w komentarzach internautów.

Na sprzątaniu można zarobić krocie. Wystarczy mieć pomysł

Choć sprzątanie uchodzi za słabo płatne zajęcie, niektóre z przykładów udowadniają, że wystarczy mieć pomysł na siebie. Lottie Rae od pięciu lat sprząta mieszkania... nago. Doświadczeniami z tej nietypowej pracy postanowiła dzielić się w internecie. Kobieta przyznała, że zdecydowała się na to zajęcie z powodu szalonego impulsu, a że zawsze była spontaniczna, nie spędziła zbyt wiele czasu na przemyśleniu tej decyzji. Pieniądze nigdy nie miały dla niej nadrzędnej wartości, ale jak sama przyznaje, sprzątając nago, można sporo zarobić. Więcej o pracy Rae pisaliśmy tutaj.