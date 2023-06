Dorota Zawadzka to psycholożka znana z programu TVN "Superniania". Show o dzieciach było emitowane w latach 2006-2008 i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Co obecnie słychać u Doroty Zawadzkiej? Trwa u niej gruntowny remont domu. W związku z tym znana niania śpi pod namiotem. Zdjęciami "luksusów", z jakimi ma obecnie do czynienia, podzieliła się z fanami na Facebooku.

Dorota Zawadzka pokazuje nowy dom na lato. Jej cztery ściany nie wyglądają teraz najlepiej

Psycholożka przeprowadza gruntowny remont domu. Metamorfozę przechodzi wiele pomieszczeń. Szczególną uwagę zwraca na siebie łazienka. Sama Zawadzka nazwała ją humorystycznie hotelem Hilton. W pomieszczeniu znajdziemy na razie tylko sedes i niewielki zlew. Prowadząca "Superniania" z niecierpliwością czeka między innymi na nowe biuro, dogodne miejsce do spania i szafy. Na razie musi nocować na łonie natury. Ostatnio kupiła namiot, który służy jej obecnie za sypialnię. Początkowo zachwycała się urokami życia w nowych warunkach. Więcej zdjęć znajdziecie z remontu i nowego "lokum" Zawadzkiej znajdziecie w galerii na górze strony.

"Nasza pierwsza noc pod namiotem cudna. Poszliśmy spać "z kurami" i wstaliśmy o świcie - bo jasno… Ptaki poszły spać po 22. Zrobiło się niesamowicie cicho... W nocy kropiło, ale krótko. Kwietna była czujna, ale też się wyspała. Rano chłodno, ale śniadanie niemal na tarasie" - relacjonowała "Superniania", pokazując zdjęcia namiotu, ogródka i psa. Teraz dostrzega ciemne strony nowego otoczenia.

Dziś chłodno i mimo że nie pada, czuć wilgoć w powietrzu. Najgorzej zakładać zimne i wilgotne ciuchy... - napisała na Facebooku Zawadzka.

Dorota Zawadzka relacjonuje na Facebooku nie tylko remont domu. Komentuje także "Kuchenne rewolucje"

Kulinarny format prowadzony przez Magdę Gessler od lat jest śledzony przez miliony Polaków. W gronie widzów zasiadła także Zawadzka, której nie końca spodobał się styl wypowiedzi znanej restauratorki. Gessler słynie bowiem z ciętego języka. "Palec zatrzymał mi się na "Kuchennych rewolucjach". Dziesięć minut, kilkanaście wulgaryzmów w ustach prowadzącej. Nie pojmuję…" - oznajmiła krótko "Superniania". Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.