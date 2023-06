Szymon Marciniak bohaterem afery. Będzie tego żałować do końca życia

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Szymon Marciniak, który znakomicie popisał się podczas finału Mistrzostw Świata w Katarze, ma również sędziować finał Ligii Mistrzów. 10 czerwca Inter Mediolan zmierzy się w Stambule z Manchesterem City. Teraz nie jest to pewne. Wszystko przez aferę z udziałem sędziego. Pod koniec maja Marciniak pojawił się na konferencji biznesowej "Everest", którą w Katowicach organizował Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji.

Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Ligii Mistrzów?

Polski arbiter pojawił się na konferencji Sławomira Mentzena, który w 2019 roku mówił: "Stoimy przeciwko Żydom, gejom, aborcji, podatkom i Unii Europejskiej". Drwił także z ruchu Black Lives Matter, reklamując piwo "White IPA Matters". Zauważyli to członkowie stowarzyszenia "Nigdy Więcej". Wysłali pismo do UEFA. Według antyrasistowskiej organizacji zachowanie Marciniaka odbiega od wszelkich standardów i nie powinien on angażować się w politykę. Temat podchwyciły zagraniczne media. Największy włoski dziennik sportowy "La Gazzetta dello Sport" pisał, że Marciniak pojawił się na antysemickim spotkaniu. "Il Faro" dodało, że Polak to "rasista i homofob". Głos zabrał także zainteresowany.

Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym. Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu, antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję w meczach, na których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem.

UEFA wydało decyzję w sprawie Marciniaka

UEFA, która od lat promuje walkę z rasizmem, nie okazała się łaskawa dla Marciniaka. Tak przynajmniej twierdzi Tomasz Smokowski. O wszystkim informował na bieżąco na Twitterze. "Niestety wiem to z bardzo dobrych źródeł. Dzisiaj w nocy Szymon Marciniak został odsunięty od prowadzenia finału Ligi Mistrzów".

"UEFA, trochę w gorącej wodzie kąpana, postanowiła na razie odsunąć. Słowa stowarzyszenia "Nigdy Więcej" sprawiły, że wiele zagranicznych mediów zaczęło pisać, że... zobaczcie, jak ta plotka potrafiła urosnąć. Wyleciała wróblem, wróciła wołem. Kiedy czytasz 'Guardiana', to wyszło na to, że Marciniak wziął udział w wiecu poparcia lidera prawicowych, wręcz faszystów i nazioli. Jakaś kompletnie piramidalna bzdura. Jest godz. 8.54. Około 9:20-30 ma zostać podjęta decyzja ostateczna, ale z tego co wiem, wiele ważnych osób, w tym m.in. Zbigniew Boniek i Kamil Bortniczuk próbują to odkręcić, co się wydarzyło" - powiedział jeden z założycieli "Kanału Sportowego". Wielu nie zgadza się z decyzją UEFA.