Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pobrali się w 2014 roku, a poznali jedenaście lat wcześniej. Wspólnie wychowują dwie córki,14-letnią Janinę i pięcioletnią Helenę. Para uchodzi ze jedną z bardziej zgranych w polskim show-biznesie. Obydwoje słyną z dużego poczucia humoru, o czym możemy przekonać się dzięki postom w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie wrzucili materiał wideo, będący zlepkiem przerobionych zdjęć, które przedstawiają ich w dojrzalszym wydaniu.

Koroniewska i Dowbor na zdjęciach z... przyszłości. "Kocham to najmocniej"

"Co chcielibyście robić na emeryturze? Jaki macie pomysł na siebie po 60. czy 70. roku życia? Chcecie podróżować kamperem po świecie? W końcu mieć czas na aktywny wypoczynek? Leżeć w tropikach?" - zaczęła wpis Koroniewska, który okazał się reklamą dla jednego z banków. Na załączonych do posta zdjęciach widzimy parę w wydaniu seniorskim. Z przerobionych zdjęć można wywnioskować, że Dowbor i Koroniewska planują aktywną emeryturę, pełną wrażeń i przygód. "To się nazywa mieć luz!", "Chcę być w waszym klubie seniora", "Kocham to najmocniej" - komentują obserwatorzy małżeństwa. Więcej ujęć postarzonych Dowborów zobaczycie w naszej galerii.

Profil Joanny Koroniewskiej na Instagramie promuje naturalność. Nie wszystkim się to podoba

Profil Joanny Koroniewskiej na Instagramie różni się od innych gwiazd. Aktorka pod koniec maja otrzymała z tego powodu wyróżnienie "Wprost" w kategorii "Promotorka naturalności". Jak sama wytłumaczyła w wywiadzie dla magazynu, jej sposób na prowadzenie mediów społecznościowych miał być odpowiedzią na wyidealizowane profile gwiazd na Instagramie. Choć dostaje dużo pochwał za promowanie naturalności, czasami musi mierzyć się z nieprzyjemnymi komentarzami. Ostatnio głośno było o wiadomości, jaką otrzymała od jednej z fanek na temat swojego wyglądu. "A dlaczego pani filtra nie używa?" - zapytała obserwatorka. "Ja bym na pani miejscu spróbowała. I tak pani jest ładna. Chodzi o przekaz całości na ekran" - dodała. Odpowiedź Koroniewskiej była krótka i konkretna. "Chcę być sobą. I chcę się starzeć z godnością. I kompletnie mi to nie przeszkadza. Co w tym jest takiego dziwnego" - wyjaśniła aktorka.