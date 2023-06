Natalia Kukulska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarek. Wokalistka pasjonuje się muzyką od lat i cały czas aktywnie działa w branży. Prywatnie związana jest z Michałem Dąbrówką. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2000 roku. Wspólnie wychowują trójkę dzieci: syna Jana oraz dwie córki, Annę i Laurę. Młodsza z nich niedawno świętowała 18. urodziny. Z tej okazji sławna mama postanowiła zorganizować jej wystawną imprezę w jednym z popularnych warszawskich klubów. Zobaczcie, jak się bawiły.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kukulska obchodziła urodziny na scenie

Natalia Kukulska wyprawiła córce huczne przyjęcie urodzinowe. "Takie wejście w dorosłość to rozumiem!"

Anna Dąbrówka urodziła się 4 maja 2005 roku. Choć jej urodziny odbyły się kilka tygodni temu, to tematyczna impreza została zaplanowana na 1 czerwca. Data nie jest przypadkowa. Świętowanie przypadło na Dzień Dziecka. Termin imprezy musiał zostać przesunięty, ponieważ w dniu urodzin Anna rozpoczęła egzaminy maturalne. Wówczas Natalia Kukulska przygotowała dla córki jedynie kolację w otoczeniu najbliższych. Teraz po zakończeniu maturalnych zmagań przyszła pora na prawdziwe świętowanie.

Śmierć Turner dla wielu była szokiem. Część krewnych nie wiedziało, że chorowała

Przyjęcie było huczne. Impreza została zorganizowana w jednej z warszawskich przestrzeni eventowych. Natalia Kukulska podzieliła się na Instagramie kilkoma kadrami z pamiętnej nocy. Na zdjęciach możemy zobaczyć, jak bawi się z pełnoletnią córką. Do załączonych fotografii artystka dodała wzruszający wpis. "Przekornie 18. urodziny mojej Ani świętowaliśmy, kończąc Dzień Dziecka! Co to była za impreza… bajkowa! Wymarzona i zasłużona! Cudowni goście, wspaniałe miejsce i szalone stroje i tańce… Takie wejście w dorosłość to rozumiem! Wzruszeń i wspomnień też nie zabrakło… z mojego maleństwa taka piękna księżniczka! To niezwykły moment w życiu, tuż po maturze, tuż przed studiami" - napisała.

Na opublikowanych zdjęciach możemy zobaczyć tablicę z kolażem zdjęć Anny Dąbrówki oraz inne sentymentalne pamiątki. Tort z postaciami Disneya zrobił spektakularne wrażenie. Poza tym niektórzy z gości mieli charakterystyczne bajkowe dodatki. Sama suknia jubilatki nie nawiązywała do motywu, ale trzeba przyznać, że Anna Dąbrówka prezentowała się wprost zjawiskowo. Postawiła na okazałą kreację z gorsetem w kolorze butelkowej zieleni. Po minach zgromadzonych śmiało możemy wysnuć tezę, że wszyscy fenomenalnie się bawili. Poza tym na imprezie nie zabrakło znanych gości. Pojawiła się m.in. znana projektantka wnętrz Dorota Szelągowska.

"Gogglebox". Metamorfozy uczestników. Razem schudli ponad 240 kg!

Natalia Kukulska posłała dzieci do szkoły muzycznej. "Jako wredna matka zgotowałam im taki los, jakiego sama nie lubiłam"

Jakiś czas temu Natalia Kukulska w obszernej rozmowie z magazynem "Viva" zdradziła, że jej dzieci poszły śladami rodziców i uczęszczają do szkoły muzycznej. Mało tego okazuje się, że robią postępy i zamierzają kontynuować przygodę ze światem artystycznym. "Jako wredna matka zgotowałam im taki los, jakiego sama nie lubiłam, czyli posłałam je do szkoły muzycznej, w której ja nie lubiłam ćwiczyć. One jednak wyszły z tego obronną ręką. Gdy ja skończyłam tę szkołę w klasie fortepianu, byłam zrażona i przestałam ćwiczyć. A Jasio i Ania chcieli iść dalej w edukacji muzycznej" - opowiadała wówczas. Zobacz też: Edyta Górniak chciała się pochwalić synową. Ups, coś poszło nie tak. Internauci uczepili się jednego szczegółu.