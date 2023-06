Książę William i Kate Middleton w przyszłości będą władcami Anglii, ale w ich zachowaniu można znaleźć wiele podobieństw do zwykłych, szarych ludzi. Na filmie udostępnionym przez Daily Mail widać, jak książę i księżną Walii zostali przyłapani na małej kłótni, jak większość par, podczas ślubu księcia koronnego Husseina z Jordanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Poznajcie Pałac Kensington

Książę William pośpieszał Kate podczas "royal wedding" w Jordanii

W momencie gdy Kate stanęła na czele kolejki, by powitać 28-letniego księcia i jego narzeczoną, wdała się w głęboką rozmowę z Rajwą Alseif. William uznał, że jego partnerka mówi zdecydowanie za dużo i powstrzymuje kolejkę do pary młodej. Z ust księcia można było usłyszeć słowa "chop, chop", zachęcające Kate do szybszego zakończenia rozmowy. Księżna Walii nie wydawała się jednak zbytnio przejęta niepokojem ze strony Williama. Zanim odeszła od pary, upewniła się, że skomplementowała wygląd nowej panny młodej i uśmiechnęła się do Rajwy pod koniec rozmowy.

Kate na ślub księcia Jordanii wybrała się w szykownej kreacji z kolekcji Eliego Saaba. Księżna założyła sięgającą do ziemi suknię z długimi rękawami w kolorze pudrowego różu, która została wzbogacona zdobieniami na tułowiu i rękach i elementami przezroczystego materiału u dołu. Do tego dobrała kolczyki z kamieniami, które można było dostrzec pod perfekcyjnymi falami. W ręku trzymała kopertówkę. Książę William z kolei postawił na granatowy garnitur i niebieski krawat.

Księżna Kate, książę William Screen YouTube RHC JO

William i Kate z niespodziewaną wizytą w Jordanii

41-letnia Kate i 40-letni William złożyli niespodziewaną wizytę w Jordanii, aby wziąć udział w czwartkowym ślubie w ogrodzie pałacu Zahran. Do rodziny królewskiej dołączyła także księżniczka Beatrice i jej mąż Edoardo Mapelli Mozzi. Po ceremonii ślubnej rodzina królewska wzięła udział w bankiecie, podczas którego Kate i Beatrice nosiły tiary.

Księżna Kate nigdy nie poznała Diany, ale inspirowała się jej stylem

Na zdjęciach udostępnionych przez People widać, że Kate miała na sobie tiarę Queen Mary's Lover's Knot, którą nosiła podczas ślubu w 2011 roku i która była ulubionym dodatkiem jej zmarłej teściowej, księżnej Diany. Beatrice z kolei podczas uroczystości miała na sobie tiarę York, która była noszona przez jej matkę, Sarah Ferguson, na jej ślubie z księciem Andrzejem w 1986 roku.