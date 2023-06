Pierwszy czerwca jest szczególnym dniem, nie tylko dla wszystkich dzieci, ale również dla Małgorzaty Rozenek. Prezenterka tego dnia obchodzi urodziny. A gdy już jesteśmy przy tym temacie... to najlepiej nie mówić głośno ile ma lat, w szczególności, gdy nie jesteśmy pewni. Wszystko za sprawą trwającego już wiele lat medialnego szumu, który powstał wokół tej magicznej liczby. Internauci do dnia dzisiejszego wątpią w to, że celebrytka jest "po 40.", a w komentarzach na portalach plotkarskich aż roi się od zapewnień, że żona Radosława Majdana jest tak naprawdę... "po 50.". Niektórzy mają nawet na to swoje teorie spiskowe.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek świętowała 45. urodziny

45. urodziny Rozenek. Zażartowała z wierzących w teorie spiskowe

Zgodnie z oficjalną wersją, Małgorzata Rozenek urodziła się 1 czerwca 1978 roku w Warszawie. Oznacza to więc, że w tegoroczny Dzień Dziecka obchodziła 45. urodziny. Zgodnie z jej relacją w mediach społecznościowych, ten dzień spędziła w domu wraz z synami i mężem. Nie zabrakło prezentów i uśmiechów na twarzach wszystkich członków rodziny. Będąca w świetnym humorze prezenterka postanowiła jednak wbić szpilę autorom wcześniej wspomnianych teorii spiskowych.

1 czerwca 2023 #45lat. Ci to mi tak liczą te lata i się bidule nie mogą doliczyć, pomyślcie: szczęśliwi czasu nie liczą - dokazywała na Instagramie, publikując rodzinny filmik

Rozenek zdradza, co robiła przed narodzinami Tadeusza. "Miało się pomysły"

Swoje święto miały również dzieci

Oprócz wideo, w mediach społecznościowych celebrytki nie zabrakło fotorelacji. Tego dnia przecież swoje święto mieli również jej synowie - Stanisław, Tadeusz i najmłodszy Henio. Rozenek przyznała, że swoje urodziny obchodzi do pewnej godziny, po której swój czas na świętowanie mają właśnie jej pociechy. Dodała również, że baloniki to niejedyne prezenty, jakie dostali chłopcy.

W naszym domu reguły są jasne. Moje urodziny są gdzieś tak do 17:00, a po tej godzinie wkraczają dzieci z dniem dziecka. Na tych zdjęciach można zaobserwować tę drugą fazę. Oczywiście nasze niebożątka nie zakończyły atrakcji tylko na balonikach, oj nie. Ale trudno jest w ładny i elegancki sposób pokazać, jak dajesz dzieciom kopertę. Więc nie weszło - napisała pod serią zdjęć.