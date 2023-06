Rafał Maślak zyskał sporą popularność po tym, jak został pierwszym Misterem Polski. Od tego czasu mężczyzna na stałe zagościł w show-biznesie. Pracuje jako model, próbuje swoich sił w aktorstwie oraz prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych. W 2018 roku stanął na ślubnym kobiercu i ożenił się ze swoją partnerką Kamilą. Para powitała na świecie dwójkę dzieci: syna Maksymiliana i córkę Michalinę. Wszystko wskazuje na to, że w ich życiu nadchodzą kolejne zmiany.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Maślak robi żarty z syna

Rafał Maślak kupił nowy dom. "Spełniło się jedno z naszych największych marzeń!"

Rafał i Kamila Maślakowie poinformowali o zakupie nowej posiadłości. To może oznaczać tylko jedno. Na gwiazdorską parę czeka nie lada wyzwanie. Remont oraz przygotowywania do przeprowadzki już niedługo wystartują.

Śmierć Turner dla wielu była szokiem. Część krewnych nie wiedziało, że chorowała

Małżonkowie wcześniej nie puszczali pary z ust i trzymali zakup domu w tajemnicy. Być może nie chcieli zapeszać. Radosną informację przekazali dopiero po sfinalizowaniu transakcji. "Spełniło się jedno z naszych największych marzeń! Kupiliśmy dom z wymarzoną działką! Już to widzę... Dzieciaki bawiące się w ogrodzie, ja przy grillu, Kamila opalająca się na leżaku. Oooo tak! Tylko kto będzie kosił trawę?" - napisał żartobliwie.

Na opublikowanych zdjęciach możemy zobaczyć, jak prezentuje się posiadłość z zewnątrz. Trzeba przyznać, że robi ogromne wrażenie. Dom jest duży i dwupoziomowy, zachowany w modnej kondygnacji. Ma czarny dach oraz jasną elewację, co ostatnio jest jednym z topowych rozwiązań. Oprócz tego uwagę przykuwają olbrzymie czarne okna.

"Gogglebox". Metamorfozy uczestników. Razem schudli ponad 240 kg!

Rafał Maślak pokazał nowy dom. Podekscytowani fani sypią komplementy

Kupno nowego domu jest sporym przedsięwzięciem. W związku z tym taka rewelacja nie mogła obejść się bez odzewu. Pod opublikowanym postem wylała się lawina komentarzy. Fani byli równie podekscytowani, co nowi właściciele. Jedni skupili się na wyrazach uznania i przesyłaniu miłych słów. "Gratulacje! Też mam domek i to, że mam ogród to największa frajda", "Gratuluję! Ogrodnik Rafał", "Brawo, piękny dom!". Z kolei drugim do gustu przypadł kawałek o trawie. "Kosić trawę to przyjemność" - napisał jeden z internautów, "Kupcie kozę i po sprawie" - zażartował kolejny. Jak prezentuje się posiadłość, zobaczycie w naszej galerii. Zobacz też: Edyta Górniak chciała się pochwalić synową. Ups, coś poszło nie tak. Internauci uczepili się jednego szczegółu.