Rodzina "Wild 'N Out" straciła jednego ze swoich członków. Ms Jacky Oh, która zyskała sławę w programie komediowym MTV i VH1, zmarła, jak potwierdził rzecznik BET Media Group. Miała 32 lata. "Jesteśmy głęboko zasmuceni odejściem Jacklyn Smith, znanej światu jako Jacky Oh, utalentowanej członkini rodziny "Wild N' Out", której wpływ będzie na zawsze ceniony i za którym tęsknimy" - czytamy w oświadczeniu udostępnionym na stronach mediów społecznościowych programu 1 czerwca 2023 r. "Jacky Oh była serdeczną przyjaciółką i ukochaną członkinią obsady "Wild N' Out" przez pięć sezonów".

Nie żyje Jacky Oh

Jacky Oh była matką trójki dzieci. Sześcioletniej Novy i dwuletniej Nali oraz jedenastomiesięcznego syna Prince'a - które dzieliła z gwiazdą "Wild 'N' Out", wieloletnim chłopakiem DC Young Fly. Dalej w oświadczeniu czytamy: "BET Media Group składa nasze szczere kondolencje rodzinie Smithów, DC Young Fly, B Simone, Nickowi Cannonowi i wszystkim przyjaciołom, którzy kochali i opiekowali się Jacky Oh w tym trudnym czasie". Przyczyna śmierci nie została podana. Według TMZ Jacky Oh w chwili śmierci przebywała w Miami. Jej ostatnia aktywność w mediach społecznościowych miała miejsce 27 maja, kiedy udostępniła na YouTube film przedstawiający ją i jej dzieci idące zobaczyć "Małą Syrenkę".

Kariera Jacky Oh

Justyna Kowalczyk na wyprawie rowerowej z synem. W tle góry. I ta piosenka

"Wild 'N Out" to amerykańska komedia skeczowa i teleturniej improwizowany z bitwą rapową, stworzony i prowadzony przez muzyka i komika Nicka Cannona. Jacky Oh dołączyła do "Wild 'N Out" w 2014 roku w szóstym sezonie, pomagając innym gwiazdom w skeczach. Według gwiazdy dostała rolę po tym, jak została zaproszona na przesłuchanie przez Nicka Cannona za pośrednictwem jego asystenta. Po raz pierwszy spotkała DC Young Fly w hotelowym lobby w 2015 roku, w tym samym roku, w którym został członkinią obsady show. Jacky Oh pomyślała, że komik był "taki słodki" podczas spotkania, choć przyznała, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. "Polubiłam go", wspominała w wywiadzie dla DJ Smallz Eyes w 2017 roku. "Mieliśmy podobny vibe". Po odejściu z "Wild 'N Out" w 2020 roku Jacky Oh założyła własną firmę produkującą błyszczyki do ust i rozpoczęła karierę w branży nieruchomości. Jednak jej ulubioną rolą było bycie mamą trójki dzieci. "Robię wiele, ale bycie mamą jest moim ulubionym zajęciem" - napisała na Instagramie 14 maja z okazji Dnia Matki. "Bóg wybrał mnie trzy razy. Obiecuję, że nigdy nie wezmę tego za pewnik. Jestem cholernie błogosławiona!".