Świat opłakuje śmierć królowej rock & rolla. Tina Turner już lata temu wycofała się ze sceny. Nie koncertowała i nie nagrywała płyt z nowymi piosenkami. Ze Stanów Zjednoczonych przeprowadziła się do Szwajcarii, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Publicznie pojawiała się rzadko, zazwyczaj przy okazji wywiadów telewizyjnych, bądź też premiery musicalu o jej życiu. Okazuje się, że wielu krewnych nie miało pojęcia, że wokalistka od lat zmagała się z chorobą. Nie utrzymywała kontaktu z wnukami i nawet nie poznała prawnuków. Nie zdążyli się z nią pożegnać.

Nieliczni wiedzieli, że Tina Turner ciężko choruje. Opowiedziała o tym Cher

Życie bardzo doświadczyło Tinę Turner. Ze strony pierwszego męża, Ike'a Turnera doznała wielu krzywd, co po latach nazywała w wywiadach torturowaniem i znęcaniem się fizycznym i psychicznym. Przeżyła też śmierć dwóch synów. Być może ze względu na traumy z przeszłości nie miała bliskich relacji ze swoją rodziną. Przyjaciół też miała nielicznych. Do tego grona z pewnością można zaliczyć Cher, która odwiedzała gwiazdę także w jej posiadłości w Szwajcarii. Piosenkarka wyznała ostatnio w wywiadzie, że Turner od lat zmagała się z chorobą. W rozmowie ze stacją MSNCB Cher wyjawiła, że legenda rock & rolla dzielnie znosiła chorobę, ale w ostatnim czasie miała stwierdzić, że ma dosyć i jest gotowa, by odejść.

Cher odwiedzała Turner przed śmiercią. Była ciężko chora

Tina Turner nie utrzymywała kontaktu ze swoimi wnukami. Nie poznała także prawnuków

Teraz amerykański portal Page Six podaje, że wielu krewnych gwiazdy nie tylko było zaskoczonych informacją o jej śmierci, ale nawet nie miało pojęcia o chorobie piosenkarki. Tina Turner nie pożegnała się także z wnukami, ponieważ nie miała z nimi kontaktu. Jedynym synem piosenkarki, który doczekał się dzieci był Ronnie. Niestety jego pociechy - Raquel i Randy - nie miały kontaktu z babcią. Artystka nie miała także okazji poznać swoich prawnuków. Do ostatnich chwil przy gwieździe czuwał jej mąż Erwin Bach. Tina Turner zmarła w swojej posiadłości w Szwajcarii 24 maja 2023 roku. Miała 83 lata.

Fani oddają hołd Tinie Turner Fot. Chris Pizzello / AP Photo