Królowa Rania to kobieta, której stylem zachwyca się mnóstwo krytyków mody. Jej strój na ślub syna księcia Husajna stanowi jednak podstawę do szerokiej debaty. Część internautów jest zachwycona szykownością monarchini, zaś druga grupa nie może uwierzyć, że królowa założyła na uroczystość czarną suknię ze zdobieniami, sięgającą do samej ziemi. Zobaczcie, jak monarchini prezentowała się na ślubie potomka.

Królowa Rania cała na czarno podczas ślubu syna. "Olśniewa, ale nie podoba mi się ten kolor"

Mama księcia Husajna przeżywała zbliżającą się ceremonię razem z nim. Syn królowej Ranii poślubił Rajwę Al Saif. Ich zaręczyny ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Monarchini postanowiła z okazji ślubu księcia przypomnieć Jordanii o tamtejszych tradycjach związanych z tak ważnym krokiem w życiu człowieka. Na Instagramie opublikowała nagranie skupiające się na miłości. Monarchini na ceremonię założyła czarną suknię Diora przełamaną jasnymi zdobieniami na rękawach, szyi oraz plecach. Dopasowała do tego jasną torebkę i spięła włosy. Internauci nie kryją zaskoczenia z powodu tak osobliwej stylizacji ślubnej.

Nie znam tradycji ślubnych w Jordanii, ale czerń lub głęboka szarość wygląda bardziej jak na pogrzeb niż ślub. Mimo to piękne - czytamy w komentarzach.

"Olśniewa, ale nie podoba mi się ten kolor", "Rania to piękna królowa, niestety nie jest to mój ulubiony look", "Królowa Rania jak zawsze wygląda olśniewająco! Uwielbiam te detale. Nie przeszkadza mi czerń, różne kultury oczywiście mają inne tradycje i myślę, że ona nie chce, żeby w tym dniu skupiano się na niej" - piszą inni użytkownicy Instagrama. Zdania na temat kreacji monarchini są podzielone.

Królowa wyprawiła przyszłej synowej tradycyjną uroczystość. Ocieka złotem

Gdzie odbył się ślub księcia Husseina?

Rajwa Al Saif przybyła na wydarzenie rolls-royce'em z 1968 roku, który wykonano na zamówienie prababci księcia Husajna. Ślub odbył się w pałacu Zahran w Ammanie, do którego przybyło mnóstwo przedstawicieli rodzin królewskich z całego świata. Łącznie miało być 140 gości. Wśród nich nie zabrakło brytyjskiej pary - księcia Williama i księżnej Kate. Cała uroczystość odbyła się w obrządku muzułmańskim.