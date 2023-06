Księżna Kate i książę William wybrali się do Jordanii, aby świętować ważne wydarzenie w rodzinie królewskiej. Syn królowej Ranii zakochał się w saudyjskiej architektce, której przysiągł miłość na oczach najbliższych. Księżna Walii na tę okazję wybrała olśniewającą kreację.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Księżna Kate olśniewa w różowej kreacji

Księżna Kate jest niekwestionowaną ikoną mody w rodzinie królewskiej. Doskonale wie, jak dobierać dodatki, a dodatkowo zawsze jest ubrana odpowiednio do okazji. Na ślub w jordańskiej rodzinie królewskiej wybrała różową maxi z pięknym zdobieniem od Elie Saab. Do tego dobrała dość spore kolczyki z kamieniami, które dostrzegamy pod perfekcyjnymi falami. W ręku trzymała małą kopertówkę. Z kolei książę William klasycznie postawił na granatowy garnitur i niebieski krawat. Przypominamy, że pierwsze zdjęcia pary trafiły do sieci już kilka godzin wcześniej. Jedna z fanek przyłapała ich pod luksusowym hotelem, jednak post szybko zniknął z mediów społecznościowych. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Księżna Kate, książę William Screen YouTube RHC JO

Księżna Kate, książę William Screen YouTube RHC JO

Księżna Kate przywitała się z panną młodą

Tuż po ceremonii księżna Kate i książę William podeszli do świeżo upieczonych małżonków. Na powitanie pocałowali księcia Husajna i Rajwę Al Saif w policzki. Księżne przez chwilę rozmawiały i można było zauważyć, że bardzo dobrze się dogadują. Po chwili książę i księżna Walii dołączyli do reszty gości, wśród których znaleźli się księżniczka Beatrice z mężem, książę Frederikiem i księżna Maria z Danii, księżniczka Wiktoria i książę Daniel ze Szwecji oraz król Filip z Belgii.

W czym tkwi sekret stylu księżnej Kate? Jest wierna pięciu prostym trikom

Kim jest żona księcia Husajna?

W 2022 roku książę Husajn oświadczył się pięknej Rajwii Al Saifie, a ich związek natychmiast wzbudził zainteresowanie mediów. Internauci byli ciekawi, kim jest kobieta, która skradła jego serce i natychmiast zaczęli szukać informacji na jej temat. Nowa księżniczka Jordanii to córka przedsiębiorcy i Saudyjki. Jej ogromną pasją jest architektura. Ukończyła studia na Syracuse University w Stanach Zjednoczonych oraz jest po Fashion Institute of Design & Merchandising w Los Angeles.