Rajwa Al Saif 1 czerwca 2023 roku wyszła za mąż za następcę jordańskiego tronu. Na uroczystość przybyło mnóstwo przedstawicieli rodzin królewskich z całego świata. Nie zabrakło także księcia Williama i księżnej Kate. Brytyjska para pragnęła świętować ten dzień razem z młodą parą. Światła fleszy zostały dziś skierowane na wybrankę księcia Husajna, która założyła na ślub dość krytą, ale jednocześnie bajkową suknię do samej ziemi. Jak w niej wyglądała?

Rajwa Al Saif postawiła na ślubną klasykę z długim trenem

Za projektem sukni panny młodej stoi libański projektant Elie Saab. Kreacja była całkowicie biała. Długie rękawy i asymetryczny krój zakrywały ciało Rajwy Al Saif. Bajkowości dodawał sukni ozdobny tren oraz welon, który został przyczepiony do korony. Księżna postawiła na wiszące, srebrne kolczyki oraz minimalistyczny makijaż. Delikatnie podkreśliła usta i nieco mocniejszy akcent dodała w okolicach oczu. W takim wydaniu prezentowała się zachwycająco. Jej mąż był w nią wpatrzony jak w obrazek. Książę miał podczas uroczystości tradycyjny strój, jak przystało na przedstawiciela jordańskiej rodziny królewskiej.

Rajwa Al-Saif https://www.youtube.com/watch?v=BpjiZCIzuEM

Matka księcia, czyli królowa Rania, jest naturalnie podekscytowana ślubem syna. Na jej Instagram trafiło nagranie dotyczące miłości i jordańskich tradycji ślubnych. Wzrosło także zainteresowanie wokół Rajwy Al Saif, gdyż wielu ciekawi, kim jest urodziwa wybranka księcia Husseina. Warto zaznaczyć, że para zaręczyła się w 2022 roku.

Rajwa Al Saif ma fach w ręku. Z wykształcenia jest architektką

Świeżo upieczona żona jordańskiego monarchy studiowała na Syracuse University w Stanach Zjednoczonych i Fashion Institute of Design & Merchandising w Los Angeles. Z zawodu jest architektką, ale ma także królewskie pochodzenie - jej mama to krewna rodziny królewskiej z Arabii Saudyjskiej. Ojciec zagranicznej piękności to z kolei przedsiębiorca. Rajwa Al Saif jest oficjalnie księżną, więc już wkrótce będzie mogła reprezentować ukochanego w innych krajach.