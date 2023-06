Przy okazji Dnia Dziecka wielu celebrytów decyduje się udostępnić w mediach społecznościowych zdjęcia z dzieciństwa, bądź też swoich pociech. Do tego grona dołączyła Marianna Dufek. Była żona Kamila Durczoka udostępniła zdjęcie zmarłego dziennikarza z synem.

Syn Kamila Durczoka miał z nim skomplikowane relacje. Wstydził się afer ojca

Marianna Dufek była żoną Kamila Durczoka w latach 1995-2017. Para doczekała się jednego syna, Kamila. Chłopiec zdecydował się przyjąć nazwisko mamy. Dziennikarz nie miał dobrych relacji z synem. Przed wiele afer i skandali, w które był zamieszany, przestał być dla Kamila Juniora autorytetem. Syn celebryty wstydził się oskarżeń o mobbing i molestowanie seksualne, które stawiano jego ojcu. Po rozwodzie rodziców był widywany głównie z mamą. Marianna Dufek teraz wstawiła na Facebooka zdjęcia syna z różnych okresów w życiu.

Mój najlepszy przyjaciel. Warto było urodzić. Szczęścia - napisała Marianna Dufek na Facebooku.

Marianna Dufek wspierała męża po publikacjach tygodnika "Wprost": Zastałam go z pistoletem przy skroni

Przypomnijmy, źe Kamil Durczok zmarł 16 listopada 2021 roku w Katowicach. Przyczyną śmierci było zaostrzenie przewlekłej choroby i zatrzymanie krążenia. Marianna Dufek rzadko udzielała wywiadów na temat byłego męża i nie zdradzała szczegółów ze wspólnego życia. Dopiero kilka miesięcy po jego śmierci postanowiła przerwać milczenie. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem powróciła do momentu kryzysu wizerunkowego Durczoka, który dotknął go po publikacji tygodnika "Wprost". To wówczas dziennikarza oskarżono o mobbing i molestowanie seksualne pracownic "Faktów".

Weszłam do jego wynajmowanego mieszkania. Zastałam go z pistoletem przy skroni. To obraz, który nałożył na mnie wielką odpowiedzialność. Wciągnął w pułapkę emocjonalną. Cały ten czas formalnie czułam się jego żoną. Byłam nią na papierze i dla świata. Żyłam więc w zawieszeniu. Sama nie wiedziałam, kim byłam. Taką żoną nie-żoną i trzeba było się jakoś zachowywać - wspominała Marianna Dufek w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.

Marianna Dufek, Kamil Durczok Fot. KAPiF