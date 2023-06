Edyta Górniak nie miała szczęścia w miłości. Zupełnie inaczej sprawy prezentują się w przypadku jej syna. Wszystko wskazuje na to, że Allan Krupa znalazł już wybrankę swojego serca. Angelika obrała nieco inną drogę do kariery niż jej ukochany. Co na to Edyta Górniak? Jest nią zachwycona.

Edyta Górniak pochwaliła się synową. Internauci szorstko ją ocenili

Jakiś czas temu Edyta Górniak udzieliła obszernego wywiadu portalowi Jastrząb.Post. Już wtedy uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła co nieco na temat dziewczyny swojego syna. "Śliczna, skromna, normalna, fajna. Ja myślę, że to jest jeszcze taki etap, że ona jest przy mnie bardzo skrępowana. Ja bym chciała odegrać taką normalną rolę mamy chłopaka, takiej zwykłości. Zawsze daje ludziom czas, bo wiem, że muszą się trochę oswoić" - opowiadała wówczas.

W nowo opublikowanym poście na Instagramie gwiazda postanowiła pójść o krok dalej. Z okazji Dnia Dziecka wrzuciła zdjęcie syna w towarzystwie jego wybranki. Para pozuje w objęciach na świeżym powietrzu. Oboje mają na sobie bardzo ciekawe stylizacje. Do załączonej fotografii dodała krótki, ale wymowny podpis. "Moje dzieci. Moje szczęścia" - napisała.

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Niestety, udostępnione zdjęcie nie przypadło do gustu internautom. Większość zwróciła szczególną uwagę na to, że młoda dziewczyna trzyma w ręku papierosa. "Dziecko z petem w łapie. No nic tylko pogratulować" - napisała jedna z internautek. "Dziecko z papierosem. Czy możemy nie promować takich zachowań?" - dodała kolejna. Gwiazda nie pozostawiła tego bez odpowiedzi i sugestywnie odniosła się do sprawy. "Kocham nawet z fajem" - napisała pod jednym z uszczypliwych komentarzy.

Allan Krupa rozwija muzyczną karierę. Czym zajmuje się jego dziewczyna?

Allan Krupa jest synem Edyty Górniak i Dariusza Krupy. Para rozwiodła się w 2010 roku. Młody mężczyzna zajmuje się muzyką. Pracuje jako DJ oraz raper po pseudonimem Enso. Razem z Edytą Górniak wystąpił w trakcie sylwestrowego koncertu Telewizji Polskiej. Oprócz tego udało mu się już wypuścić kilka teledysków. Wygląda na to, że Allan zamierza iść śladami sławnej mamy i szlifować swoje artystyczne umiejętności. Z kolei jego dziewczyna Angelika ma 19 lat i prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie i TikToku. Zobacz też: Armie Hammer nie stanie przed sądem. Brak dowodów na skłonności do kanibalizmu i przemoc. "Imię zostało oczyszczone".