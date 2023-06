Madonna opublikowała w mediach społecznościowych kolejny post, który wzbudził wiele kontrowersji. Artystka wielokrotnie rozkłada w nim nogi przed fanami. Światowa supergwiazda udostępniła wideo na Instagramie i podpisała je "Rehearsal b*tch #madonnacelebrationtour". Jest to swoista zapowiedź zbliżającej się wielkimi krokami trasy koncertowej. Mimo wielu lat na scenie piosenkarka wciąż nie zwalnia tempa i cały czas prowokuje.

Madonna zapowiada trasę koncertową. W mediach społecznościowych opublikowała odważne wideo

Fani Madonny mają powód do radości. Wokalistka opublikowała na instagramowym koncie fragmenty zakulisowych wybryków z przygotowań do trasy koncertowej. Nie obyło się bez wielokrotnego rozkładania nóg i odważnych póz. Internauci postanowili skomentować niecodzienne wideo. Nie każdemu przypadło ono do gustu.

Przestań i daj się zapamiętać taką, jaką byłaś - napisał jeden z obserwatorów gwiazdy.

Madonna cały czas szokuje. Nie wszystkim się to jednak podoba

Artystka od początku kariery stawiała na wyrazisty wizerunek. Nigdy nie podążała za z góry utartymi schematami i starała się iść własną drogą. Często inspirowała się innymi gwiazdami, jednak nigdy nikogo nie kopiowała. Nowa trasa koncertowa Madonny z pewnością będzie należeć do odważnych. Patrząc na promujące ją wideo, nie ma wątpliwości, że nie będzie tu miejsca na skromność i przeciętność. Z pewnością nie zabraknie dopracowanych do perfekcji choreografii, zwracających uwagę stylizacji i masy dobrej zabawy.

"The Celebration Tour" rozpocznie się już 15 lipca 2023 roku. Będzie to największa trasa koncertowa w karierze Madonny. Rozpocznie się ona w Ameryce. Wydarzenie uhonoruje czterdziestoletnią karierę muzyczną wokalistki. Łącznie przewidzianych jest aż dwadzieścia pięć koncertów. Wiadomo już, że piosenkarka w październiku pojawi się w Europie i zagra na największych scenach. Madonna niestety nie zawita do Polski.