Anna Lewandowska należy do grona gwiazd, które chronią wizerunek dzieci. Do tej pory nie pokazała, jak wyglądają Klara i Laura, chociaż dziewczynki mają sześć i trzy lata. Jednak czasami trenerce zdarzy się zaspokoić ciekawość fanów, którzy zastanawiają się, do którego z rodziców podobne są córki sportowców. Czasami "Lewa" opublikuje ujęcie z kawałkiem buzi jednej z dziewczynek, a czasami podczas nagrywania relacji któraś z nich wejdzie w kadr. Tak jak na przykład teraz.

Zobacz wideo Dziewczynka w pewnym momencie się odwróciła

Anna Lewandowska pokazała Laurę

Anna Lewandowska wybrała się do Warszawy, gdzie towarzyszy jej młodsza córka. Jak na razie nie wiadomo, czy do Polski przylecieli także Robert i Klara, bo na InstaStories możemy zobaczyć tylko ją i Laurę. Trenerka, będąc w stolicy, chce nie tylko odpoczywać, lecz także wybrała się do biura. Towarzyszyła jej Laura, która, jak widać na nagraniu, świetnie się tam bawiła. Dziewczynka otrzymała balony, które sprawiły jej dużo radości. Chętnie też zwiedzała przestrzeń, z której bardzo dumna jest Anna Lewandowska. Kiedyś mówiła nawet, że w swoim gabinecie czuje się w nim jak w domu.

Jednak to, co zwraca największą uwagę, to nagranie z domu Lewandowskich. Widzimy na nim Annę, która opowiada, co planuje robić z córką. W tle kręci się dziewczynka, która w pewnym momencie odwróciła się prosto w stronę obiektywu. Zobaczyliśmy więc, jak wygląda. To jednak nie wszystko. Dumna mama opublikowała także jej zdjęcie, na którym trzyma wspomniane balony i patrzy w górę. Do kogo waszym zdaniem jest podobna? Więcej ujęć z Laurą Lewandowską znajdziecie w naszym wideo na górze strony.

Anna Lewandowska pokazała Laurę Instagram.com/ annalewandowska