Al Pacino zostanie ojcem! Informacje zza Oceanu poruszyły media i fanów prywatnego życia gwiazd. Al Pacino ma bowiem 83 lata, co jest dość sędziwym wiekiem jak na ojcostwo. W "Dzień dobry TVN" nie mogło zabraknąć tego tematu. Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik poruszyli tę kwestię z Mateuszem Hładkim. Między panami doszło dość niespodziewanie do ostrzejszej wymiany zdań.

Zobacz wideo Sylwia Przybysz o byciu młodą mamą. "Jestem spełniona"

"Dzień dobry TVN". Kłótnia w studio o ciążę partnerki Ala Pacino

Al Pacino spodziewa się czwartego dziecka z kolejną, nową partnerką. Noor Alfallah ma 29 lat - jest o cztery lata młodsza od najstarszej córki aktora, zaś on sam jest starszy od jej ojca. Spotykają się od ponad roku, i, jeśli wierzyć serwisowi Page Six, dla Pacino ciąża partnerki miała być zaskoczeniem.

Nie tylko Pacino jest zaskoczony. W "Dzień dobry TVN" Mateusz Hładki nie ukrywał, że i dla niego wiadomość jest pod tym względem interesująca. Pospieszył z wyjaśnieniami, ile lat będzie miał aktor, kiedy jego dziecko stanie się pełnoletnie:

Jeżeli bylibyśmy skrupulatni i policzyli, to jego dziecko, kiedy będzie miało 18 lat, będzie mogło się poszczycić 101-letnim tatusiem - skwitował Hładki.

Nie spodziewał się riposty ze strony Andrzeja Sołtysika. Prowadzący "Dzień dobry TVN" doczekał się syna, kiedy miał 49 lat i z jakiegoś powodu poczuł się w obowiązku stanięcia w obronie Ala Pacino. "Fajnie, Mateusz, ale po co to liczyć? Co z tego wynika? Ja jako ojciec protestuję" - zareagował. Hładki postanowił nie odpuszczać i doprecyzować: "Przeciwko czemu ty protestujesz?". "Liczeniu, odliczaniu, wyliczaniu... Takiej rachunkowości. Po prostu trzeba pogratulować i Alowi Pacino i matce" - stwierdził Sołtysik.

Nie, nie zgadzam się z tobą absolutnie - odparował Mateusz Hładki. - Uważam, że nie ma w tym nic złego, żeby powiedzieć, że będzie miał 101 lat, kiedy jego dziecko będzie miało 18.

Dodajmy tylko, że będzie miał 101 lat o ile dożyje. Mężczyźni w Stanach Zjednoczonych mają oczekiwaną długość życia w wysokości 77 lat. Statystyki zaniżyła teraz pandemia, zbierająca żniwo wśród najstarszych, ale i młodszych. Al Pacino ma już jednak 83 lata. Tylko w Monako mężczyźni mają oczekiwaną długość życia na poziomie aż 85 lat. Aktor musi się szybko przeprowadzić...