Zaczęło się ponad dziesięć lat temu, od błędnego podpisu w "Kobieta Cafe" w 2010 roku. Małgorzata Rozenek została wówczas podpisana jako 41-latka, choć miała aż dziesięć lat mniej. Wyglądała wówczas inaczej niż obecnie, nie była również jeszcze tak znana, jak teraz. Program przeszedł bez echa - do czasu, gdy kilka lat później został znaleziony w odmętach internetu. Podpisana w 2010 roku jako 41-latka Małgorzata Rozenek w 2017 roku obchodziła - kolejny raz - 39. urodziny, co spowodowało lawinę pytań. Ile tak naprawdę lat ma gwiazda TVN?

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek nie do poznania na okładce. Zareagowała na komentarze i pokazała zdjęcie bez obróbki

Wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś w jednym z programów podpisano mnie "Małgorzata Rozenek, 41 l.". Ktoś się pomylił, bo miałam wówczas 31 lat. Różne pomyłki się zdarzają. Mam świadomość tego, że wyglądam poważniej, niż wskazywałby mój wiek - mówiła Rozenek-Majdan w Plejadzie.

Małgorzata Rozenek-Majdan, 2010 rok Fot. Ipla TV/ screen

Ile lat ma Małgorzata Rozenek?

Przez kilka lat Małgorzata Rozenek kluczyła w tej kwestii. Zgodnie z zasadą, że kobiet o wiek się nie pyta, nie odpowiadała na wścibskie pytania, lub robiła to żartobliwie. W końcu pokazała zdjęcie dowodu osobistego, na którym widniała następująca data urodzin: 1 czerwca 1999. Dzięki temu prostemu zabiegowi nagle stała się 18-latką. W gościnnym występie w "Top Model" sama zauważyła, że ma 42 lata, i choć ludzie "różnie mówią, ale tak jest".

Po tym, jak pokazała dowód, w internecie pojawiły się komentarze, że przedostatnia dziewiątka w roku urodzenia jest przestawiona o 180 stopni, co dawałoby jako prawdziwy 1969 rok urodzenia. A to już nagle podwyższałoby wiek Małgorzaty Rozenek do ponad 50 lat.

Prawda jest jednak naturalnie inna. Dziś, 1 czerwca 2023 roku, Małgorzata Rozenek obchodzi piękne, 45. urodziny. Wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi urodziła się w 1978 roku. Zarówno do 50., jak i do 18., trochę jej brakuje. W ciągu tych 45 lat zdążyła urodzić trójkę synów, zawrzeć trzy małżeństwa, zostać jedną z topowych influencerek w Polsce, prowadzić kilka własnych programów telewizyjnych, napisać kilka książek i działać na rzecz dostępności procedury in vitro dla wszystkich par, które mogłyby jej potrzebować. A to przecież dopiero pierwsza połowa życia!