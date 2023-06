Zespół sztywności uogólnionej to choroba, z którą przyszło żyć Celine Dion. Przypadłość ta związana jest z bardzo nieprzyjemnym unieruchomieniem ciała. Rzadka choroba neurologiczna powoduje skurcze i sztywność mięśni. W skutek jej objawów artystka musiała odwołać część koncertów w ramach trasy "Courage World Tour". Była ona rozplanowana do 2024 roku.

Celine Dion cierpi na rzadką chorobę. Jej objawy są uciążliwe i wiążą się z silnym bólem

Początkowo Celine Dion nie wiedziała, co tak naprawdę jej dolega. Niespodziewanie pojawiały się u niej silne bóle, które uniemożliwiały wykonywanie podstawowych czynności. W grudniu zmusiły one piosenkarkę do przełożenia części występów. Niewiele później wokalistka poznała przyczynę bólu mięśni i trudności z poruszaniem się. Okazało się, że to zespół sztywności uogólnionej. Pomimo codziennej fizjoterapii ból jest trudny do zniesienia.

Zespół sztywności uogólnionej to wciąż mało znana choroba. Nie do końca wiadomo, jak pomóc piosenkarce

Choroba Celine Dion wyklucza ją z części planów zawodowych. Artystka zmuszona jest do odwoływania koncertów. Momentami ból jest tak silny, że wyjście na scenę byłoby niemożliwe. Dla utalentowanej gwiazdy sytuacja ta jest prawdziwym koszmarem. Na swoim instagramowym koncie często publikuje ona apele do fanów. Wypowiedzi wokalistki przepełnione są masą emocji.

Bardzo mi przykro, że znowu was wszystkich rozczarowałam. Naprawdę ciężko pracuję, aby odbudować swoje siły, ale koncertowanie może być bardzo trudne, nawet jeśli dajesz z siebie sto procent (...). To nie fair, aby ciągle przekładać koncerty. Chociaż łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy wszystko teraz, dopóki nie będę naprawdę gotowa, by znów pojawić się na scenie. Chcę, żebyście wiedzieli, że się nie poddaję… Nie mogę się doczekać, kiedy znów was zobaczę - wyznała Celine Dion.

Zespół sztywnego człowieka - czym tak naprawdę jest?

Zespół sztywnego człowieka charakteryzuje się sztywnością i skurczami mięśni oraz zwiększoną wrażliwością na bodźce. Dotyczy także stresu emocjonalnego, który może wzmagać objawy choroby. Z biegiem czasu osoby z tym schorzeniem borykają się z nieco zgarbioną postawą. Do tej pory nie wynaleziono lekarstwa na zespół sztywnego człowieka. Dostępne są jedynie produkty łagodzące jej objawy. Produkty przeciwbólowe, przeciwlękowe i zwiotczające mięśnie są tutaj kluczowe.