Mariusz Jop znany jest z boiska. Latami grał w Wiśle Kraków. Wystąpił w 27 meczach reprezentacji Polski. Jakiś czas temu o byłym piłkarzu znowu zrobiło się głośno w mediach. Wszystko za sprawą procesu. W maju 2020 roku zapowiedział, że zamierza wystąpić na drogę sądową przeciwko znanemu raperowi Quebonafide. Muzyk w jednej z piosenek zatytułowanej "Szubienica pestycydy broń" bezpośrednio nawiązał do postaci sportowca, rapował: "Chociaż siedzę sam pijany, no i gapię się na ścianę, myśląc czym jest mrok (czym jest mrok?) Czego chce ode mnie Żulczyk? Czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Jop? (Mariusz Jop)".

Quebonafide i Mariusz Jop w sądzie. Chodzi o wers w utworze

Słowa rapera odnoszą się do sytuacji sprzed wielu lat. Gdy na przełomie 2009 i 2010 roku rozgrywała się końcówka ekstraklasy i Mariuszowi Jopowi powinęła się noga. Jego samobójcza bramka w meczu Wisły Kraków z Cracovią, przesądziła o mistrzostwie dla Lecha Poznań. W efekcie spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a szansa na zdobycie mistrzostwa została utracona.

W jednej z rozmów Mariusz Jop wyjaśnił własny punkt widzenia. Twierdził, że czuje się pokrzywdzony z powodu wykorzystania jego niepowodzenia sportowego do działalności muzycznej. "To nie jest w porządku, że Quebo użył mojej historii w takim kontekście. Moja działalność publiczna ogranicza się do sportu i nie podoba mi się to, że ktoś, kto mnie nie zna, bez żadnych podstaw przypisuje mi trudności, których nigdy nie miałem. W tym kawałku łączy się moje nazwisko bezpośrednio z samobójstwem. Chyba każdy człowiek doświadczył momentów, które go przygniatają i odbierają wiarę w siebie" - opowiadał portalowi sport.tvp.pl.

Zgodnie z zapowiedzią były piłkarz udał się do sądu. W grudniu ubiegłego roku raper przekazał informację o umorzeniu sprawy. "Dla zainteresowanych. Powództwo Mariusza Jopa o naruszenie przeze mnie jego dóbr osobistych zostało oddalone w całości. Wyrok nie jest prawomocny" - napisał Quebonafide.

Quebonafide wygrał w sądzie i jest niewinny. Wyrok jest już prawomocny

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Mariusz Jop był na tyle zdeterminowany, że postanowił złożyć apelację. Niestety bezskutecznie. W środę 31 maja 2023 roku adwokaci rapera poinformowali, że sprawa ostatecznie się rozstrzygnęła. "Sąd w całości podzielił przedstawioną argumentację, podkreślając jednocześnie wagę twórczej działalności artystycznej jako dobra chronionego konstytucyjnie. Powództwo zostało w całości oddalone przez Sąd Okręgowy w Krakowie, a wyrok ten jest prawomocny" - napisano w oświadczeniu.