Kilka miesięcy temu Antoni Królikowski został zatrzymany przez policję. Potwierdzono, że podczas prowadzenia pojazdu był pod wpływem środków odurzających. Grozi mu surowa kara, a wyrok jeszcze nie zapadł. Mimo powagi sytuacji aktor zdaje się być całkowicie wyluzowany. Na swoim instagramowym koncie opublikował nagranie z wycieczki rowerowej. Pogoda na tego typu przejażdżkę była wprost wymarzona.

Antoni Królikowski nie boi się zarzutów. Woli przemierzać miasto na rowerze

Antoni Królikowski to z całą pewnością jeden z tych aktorów, którzy często pakują się w kłopoty. Prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających to jedno z poważniejszych przewinień, jakich można dopuścić się za kółkiem. Aktor cały czas podtrzymuje, że substancje, które zażył feralnego dnia pomagają mu w leczeniu stwardnienia rozsianego. Nie przejmuje się ciążącymi nad nim zarzutami i żyje pełnią życia. Na swoim innstagramowym koncie opublikował nagranie z wycieczki rowerowej.

Antoni Królikowski z partnerką Fot. instagram.com/@antek.krolikowski

Antoni Królikowski opublikował nagranie z wycieczki rowerowej. Nie był na niej sam

Na udostępnionym przez aktora nagraniu widać, że nie był on sam. Towarzystwa dotrzymywała mu ukochana. Jechała na jasnoróżowym rowerze w typowo miejskim stylu. Ubrana była w czarny t-shirt i krótkie spodenki. Stylizacja była skromna i nie zwracała uwagi. Królikowski miał na sobie zielono-niebieski t-shirt w casualowym stylu. Uśmiech nie schodził z jego twarzy. Mimo na pozór sielankowego nastroju w tle znalazł się jeden z przebojów Elvisa Presley'a.

Jeśli szukasz kłopotów, jesteś we właściwym miejscu. Jeśli szukasz kłopotów, spójrz mi prosto w oczy. Jestem urodzonym buntownikiem i pyskuję - fragment utworu "Trouble" Elvisa Presley'a.

Antoni K. ma przed sobą dwa lata więzienia? Prokuratura udzieliła komentarza

Fragment piosenki, który dołączył Antoni Królikowski można odczytywać jednoznacznie. Wygląda na to, że ma on bezpośrednie odniesienie do aktualnej sytuacji życiowej mężczyzny. Utożsamia się on jako uosobienie kłopotów i widać, że się nie poddaje. Buntowniczy charakter Presley'a doskonale odzwierciedla sytuację, w której znalazł się Królikowski.