"Nasz nowym dom" to jeden z popularniejszych programów Polsatu. Przez lata stacja wyremontowała kilkaset domów dla najbardziej potrzebujących Polaków. Katarzyna Dowbor od zawsze była niekwestionowaną twarzą show, prowadząc go od pierwszej edycji. Dlatego tym bardziej wiadomość o jej zwolnieniu wywołała taką falę oburzenia wśród fanów. W rozmowie z "Super Expressem" gwiazda wyznała jednak, że dla niej to nie koniec przygody na budowie.

Katarzyna Dowbor będzie miała własny "nasz nowy dom"

Prezenterka wyjawiła, że po latach pomocy innym w aranżacji czterech ścian, nadszedł czas, aby to jej dom przeszedł metamorfozę. Ostatnio jej 91-letnia mama, Krystyna, miała wypadek - przewróciła się. W związku z tym Katarzyna Dowbor zdecydowała się, że przyjmie ją pod swój dach, aby mogła mieć na nią oko. Musiała jednak wprowadzić najpierw trochę zmian w swoim domu: dodać pokój, wyremontować go i przystosować dla osoby starszej. Okazało się, że pomógł jej w tym Artur Witkowski. Budowlaniec towarzyszył jej przez kilka lat na planie "Naszego nowego domu". Teraz znowu połączyli siły.

Niedawno moja mama się przewróciła, nie mogła już mieszkać sama. Musiałam zdecydować o tym, żeby mamie zrobić pokój, a że miałam dwie tylko sypialnie, trzeba było z dużego pokoju mojej córki zrobić dwa. Cudownie się zachował Artur, już niepracujący w programie budowlaniec. Zadzwoniłam i powiedziałam "Mam problem, muszę mamę zabrać do siebie, potrzebuję zrobić w pięć dni pokój dla mamy. Powiedział "Masz to załatwione" i zrobił. Coś niesamowitego. Pokój jest piękny, a jego ściana jest wykonana z desek - wyjaśniała gwiazda w "Super Expressie".

To nie koniec przemian. Co Katarzyna Dowbor planuje jeszcze zmienić w domu?

Jednak dostosowanie domu do kolejnego mieszkańca to nie wszystkie zmiany, na jakie zdecydowała się była prowadząca "Naszego nowego domu". Katarzyna Dowbor wyznała, że wreszcie ma czas zająć się własną nieruchomością i zamierza wprowadzić jeszcze kilka zdań w wystroju wnętrza. "Teraz marzę o tym, by jeszcze trochę tego remontu zrobić w pozostałej części domu, m.in. chcę wycyklinować podłogi. Stwierdziłam, że tak kocham remonty, że teraz wreszcie wyremontuje swój dom" - zażartowała.

Przemiana nie ominie również jej pięknego ogrodu, który dumnie prezentowała w mediach społecznościowych. W jej zielonej oazie znalazło się miejsce zarówno na kwiaty, jak i drzewa i krzewy owocowe. Teraz chciałaby urozmaicić trochę wygląd podwórza i ułatwić poruszanie się po nim. "Przydadzą się nowe alejki" - wytłumaczyła w wywiadzie. Z doświadczeniem Katarzyny Dowbor po programie, to wyremontowany dom na pewno będzie wyglądał zachwycająco.