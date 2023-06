Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w zeszłym roku zaskoczyli informacją o rozstaniu. "17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności" - pisali w oświadczeniu. Obecnie oboje są w nowych związkach - gwiazda "M jak miłość" z Maciejem Kurzajewskim, a tancerz z Dominiką, której tożsamości zdecydował się nie ujawniać. Byli małżonkowie zdecydowali się na opiekę naprzemienną nad córką i synem, a dzieci przejmują zazwyczaj pod szkołą. Tym razem Hakiel odbierał Helenę, gdy spędzała czas z Cichopek w restauracji. Nawet wtedy unikał spotkania z byłą partnerką.

Marcin Hakiel unika Katarzyny Cichopek. Córkę odebrał pod lokalem

Marcin Hakiel w rozmowie z "Wprost" otwarcie powiedział, że woli unikać spotkań z byłą żoną. "Zdecydowaliśmy, że opieka naprzemienna będzie dla nas lepsza, bo my się już praktycznie nie widujemy. Wymiana następuje u nas w szkole. Mamy tak, że tydzień każdego rodzica kończy się i zaczyna w szkole. Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach, czy np. niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno" - mówił.

Ostatnio "Fakt" zauważył Cichopek w restauracji z córką. Zjawił się Hakiel, który jednak nie zdecydował się nawet wejść do lokalu i przywitać z byłą żoną. Zaczekał na Helenę przed budynkiem. Ta od razu po wyjściu stęskniona rzuciła mu się w ramiona. "Tak, odbierałem córkę od jej mamy" - mówi Hakiel w rozmowie z tabloidem.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek spotkali się na komunii córki

Niedawno jednak Hakiel i Cichopek zostali zmuszeni do spędzenia razem czasu ze względu na komunię Heleny. Pozowali nawet wspólnie do zdjęć, które zobaczycie tutaj. Po ceremonii jednak zorganizowali osobne przyjęcia. Tancerz podarował córce rower. Później razem z partnerką zabrali Helenę, aby mogła przetestować nowy pojazd. Na zdjęciach było widać, że córka gwiazdorskiej pary złapała dobry kontakt z Dominiką.