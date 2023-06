Miłość Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego trwa już pięć lat. Początkowo wzbudzała wielkie kontrowersje ze względu, że parę dzieli niemal 50 lat różnicy. Wróżono im rychły koniec, ale zakochani są razem po dziś dzień. W 2021 r. na świat przyszedł ich syn. Dziś szczęśliwa rodzina mieszka w luksusowej willi, którą celebrytka czasem chwali się w sieci. Jak wygląda? Przepychu w niej nie brakuje.

Bajkowe życie Wojciechowskiego i Tuchlińskiej

76-latek w przeszłości był właścicielem klubu Polonia Warszawa. Dorobił się fortuny. W 2019 r. pojawił się na liście 100 najbogatszych Polaków według magazynu "Forbes". Obecnie jego majątek szacuje się na miliard złotych. Jest związany z branżą budowlaną, a w mediach określa się go jako światowej klasy dewelopera. W związku z tym jak na dewelopera z krwi i kości przystało, może pochwalić się luksusową willą, która wygląda jak pałac. Pierwsze skojarzenia, gdy patrzymy na zdjęcia z niej? Dom Carringtonów z "Dynastii"! Tak jak było to u nich, tak i u Wojciechowskiego są wielkie okna, ogromne przestrzenie czy jasne balustrad. No i nieskończona ilość pokojów w których są piękne antyki.

Jak wygląda willa Tuchlińskiej i Wojciechowskiego?

Bajkowa willa zakochanych, znajduje się nad Zalewem Zegrzyńskim. Już na samym wejściu do posesji widać, że mamy do czynienia z bogatymi ludźmi. Nie tylko przez wzgląd na ogromne wymiary posiadłości, ale i fakt, że gości tuż przed drzwiami do środka witają egzotyczne palmy. Gdy już wejdziemy do środka, wzrok przykuwa kominek, okazałe schody, piękne balustrady, ogromny żyrandol, dużo obrazów i piękna zieleń. Poza tym podziwiać tam można marmurowe posadzki, wysokie sufity czy stylowe meble. Oczywiście willa miliardera nie obyła się bez basenu w ogrodzie, przy którym lubi wypoczywać Patrycja, kortu tenisowego. Jest tam nawet ptaszarnia. Garaż zakochanych zaś wypełniony jest kilkoma luksusowymi autami.

Luksus nie dla wszystkich

Choć dom Wojciechowskiego i Tuchlińskiej wyróżnia się luksusem i pod zdjęciami z niego, nie brakuje zachwytów, pojawiły się też na jego temat słowa krytyki. "Moim zdaniem przydałby się remont domu. To styl z lat 90 i wczesnej 'Dynastii', który nie jest już w modzie. No chyba, że wam się taki podoba, to nie ma problemu i można żyć niemodnie" - stwierdził jeden z internautów. Zdjęcia z posiadłości zakochanych znajdziecie w galerii u góry strony.