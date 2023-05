Jan Dąbrowski zdradził imię trzeciej córki. Jest na J. Fani zachwyceni: Piękne

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz 30 maja podzielili się z fanami radosną nowiną. Na świecie pojawiła się ich trzecia córka. Małżonkowie wychowują już wspólnie Nelę i Polę, i nie ukrywają, że ich marzeniem jest duża rodzina. Szczęśliwi rodzice nie od razu zdradzili imię, jakie wybrali dla najmłodszej pociechy. Teraz jednak Jan Dąbrowski opublikował nowy post, z którego dowiadujemy się, jak nazwali dziewczynkę.

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski o łączeniu pracy z wychowaniem dzieci

Jan Dąbrowski zdradził imię najmłodszej córki

Szczęśliwy tata dodał dwa zdjęcia córki. Śpi ona wygodnie w kołysce, na jednym z ujęć zawinięta jest w kocyk. Celebryta wykorzystał post, by zdradzić imię dziewczynki, a także, by podziękować za wsparcie. "Jaśmina Dąbrowska. Dziękujemy kochani za ogrom gratulacji i ciepłych słów. Jesteśmy najszczęśliwsi na świecie. (...) Wspólny pobyt w szpitalu z tatusiem, wspólne poznawanie dziecka, to najpiękniejsze doświadczenie" - napisał szczęśliwy. Internauci są zachwyceni imieniem, jakie Sysia i Jasiek wybrali dla najmłodszej pociechy. "Piękne", "Prześliczne" - to najczęściej pojawiające się słowa w komentarzach.

Świeżo upieczony tata przy okazji podziękował pracownikom placówki za pomoc i opiekę. Zapowiedział też niespodziankę dla obserwatorów swoich i żony: "Musimy koniecznie nagrać dla was film i opowiedzieć o tym miejscu, o naszych odczuciach związanych z opieką okołoporodową". Fani rodziny Dąbrowskich na pewno nie mogą się doczekać!

Co znaczy imię córki Dąbrowskiego i Przybysz?

Jaśmina to dość niespotykane imię w show-biznesie. Co ono oznacza? Forma ta wywodzi się z języka perskiego. Tłumaczy się je jako "dar od Boga". Jakimi kobietami są osoby tak nazwane? Według źródeł i stron internetowych zajmujących się znaczeniem imion, mają one dwojaką naturę. Bywają nieustępliwe, a jednocześnie potrafią być urocze i subtelne. Jak podaje strona www.znaczenie-imion.net, Jaśminy są bardzo towarzyskie, a "nuda to ich największy wróg". Bywają także kreatywne i uwielbiają zwierzęta.