Roksanę Węgiel poznaliśmy, gdy miała zaledwie 12 lat. To zwyciężczyni pierwszej edycji "The Voice Kids". Chwilę później Roxie wygrała dla Polski Eurowizję Junior i zaczęła się jej muzyczna kariera. 11 stycznia tego roku wokalistka skończyła 18 lat i była to dla niej chwila przełomowa. Nie tylko pochwaliła się związkiem z producentem i songwriterem Kevinem Mglejem, ale zaczęła stawiać na znacznie odważniejsze, dojrzałe stylizacje. To budzi skrajne emocje wśród komentujących. Wygląda jednak na to, że celebrytka nie ma zamiaru się tym przejmować.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel w rozmowie z Plotkiem rozlicza swoje ostatnie pięć lat kariery [WYWIAD PLOTKA]

Roksany Węgiel nie wzruszają krytyczne komentarze: Żyję w zgodzie sama ze sobą

Roksana Węgiel z impetem weszła w dorosłość. Na każdym kroku podkreśla, że nie jest już małą dziewczynką. W teledysku do piosenki "Jak na filmach" zdarzyło jej się nawet przeklnąć. Jednak to stylizacje gwiazdy wywołują największe emocje. W sieci jest sporo komentarzy, że są one zbyt odważne jak dla osiemnastolatki. Węgiel nic sobie jednak z tego nie robi. Powiedziała, co o tym myśli w rozmowie z reporterem "Faktu".

Zaczynałam w wieku 12 lat, teraz mam 18. Na przestrzeni tych wszystkich lat zmieniałam się i to jest naturalne, że każdy człowiek się zmienia, a najbardziej w tym przedziale wiekowym. Ta zmiana zadziała się u mnie naturalnie, więc nigdy nie miałam ciśnienia, żeby wyglądać na starszą. To po prostu tak się zadziało. Wiadomo, że są różne komentarze – przychylne i te mniej przychylne. Żyję w zgodzie sama ze sobą, więc jak komuś się to nie podoba, to trudno - powiedziała Roxie Węgiel w rozmowie z "Faktem".

Tak Roksana Węgiel zareagowała na hejt po ogłoszeniu zaręczyn. Śpiewająco

Roksana Węgiel jest zaręczona. Jej wybrankiem jest producent muzyczny

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel ostatnio pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Wybrankiem jej serca jest producent muzyczny, z którym razem pracowała nad najnowszym albumem "13+5". W sieci od razu pojawiło się sporo domysłów na temat tego, kiedy doszło do oświadczyn. Internauci wyśledzili, że musiało mieć to miejsce podczas wspólnego wyjazdu zakochanych na Malediwy. Roksana i Kevin wybrali się tam tydzień po 18. urodzinach wokalistki.