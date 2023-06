Gwiazdy, o których piszemy poniżej, zachowywały się jakby myślały, że są bezkarne. W końcu jednak i ich dosięgła sprawiedliwość. Za swoje przewinienia - jak każdy obywatel- musieli odpowiedzieć przed sądem. Posiadanie narkotyków, jazda pod wpływem alkoholu to tylko niektóre z przewinień zagranicznych celebrytów, których konfliktami z prawem żyła opinia publiczna na całym świecie. W ich gronie nie tylko Justin Bieber czy Paris Hilton.

Justin Bieber

Wokalista został aresztowany w 2014 roku pod zarzutem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym. Wtedy też badania wykazały, że poza alkoholem, był również pod wpływem marihuany. Później piosenkarz wdał się w konflikt z sąsiadem i obrzucił jego dom jajkami. Zgodnie z wyrokiem sądu, idol nastolatek musiał poddać się terapii psychologicznej. Poza tym miał też odpracować pięć dni w ramach prac społecznych i wypłacić sąsiadowi w ramach zadośćuczynienia 80 tysięcy dolarów.

Justin Bieber Fot. Eastnews.pl

Lil Wayne

Znany raper kilkukrotnie igrał z prawem. Został np. aresztowany w 2008 roku za posiadanie narkotyków. W 2020 r. było zaś o nim głośno, gdy przyznał się do nielegalnego przewożenia broni i amunicji prywatnym samolotem. Za to groziło mu nawet 10 lat więzienia, ale na krótko przed wyrokiem, niespodziewanie w styczniu 2021 r. został ułaskawiony przez ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Lil Wayne Fot. eastnews.pl

Paris Hilton

Dziedziczka fortuny Hiltonów pierwszy konflikt z prawem miała w 2006 r. Wtedy to prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, została skazana na karę grzywny i trzyletni nadzór sądowy. Decyzją sądu straciła też prawo jazdy. To jednak niczego ją nie nauczyło i niedługo później znowu się nie popisała. 4 maja 2007 r. została dodatkowo skazana na 45 dni aresztu po tym, jak została zatrzymana, gdy prowadziła samochód bez ważnego prawa jazdy. Trzy lata później usłyszała wyrok za posiadanie kokainy. Jak donosiły zagraniczne media, sąd w Las Vegas skazał ją za to na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, 200 godzin prac społecznych i przymusową kurację odwykową.

Paris Hilton Fot. eastnews.pl

Mel Gibson

Amerykański aktor usłyszał wyrok w 2011 r. Był wtedy oskarżony o pobicie matki jego dzieci Oksany Grigoriewej. Gibson bronił się tłumacząc, że rzeczywiście uderzył partnerkę, co spowodowało utratę przez nią zęba, ale według niego nie miał wyjścia, bo kobieta zachowywała się agresywnie w stosunku do ich córki Lucii i jego zachowanie to efekt obrony koniecznej. Sąd nie dał jednak wiary tym usprawiedliwieniom i skazał aktora na 16 godzin prac społecznych i trzy lata nadzoru kuratorskiego.

Mel Gibson Fot. eastnews.pl

Naomi Campbell

Znana z wybuchowego charakteru Naomi Campbell, ostatni raz została skazana w 2015 roku. Poszło o napaść na fotografa, której dopuściła się w 2009 roku. Mężczyzna robił z ukrycia modelce zdjęcia i jej ówczesnemu chłopakowi na Sycylii. Według doniesień, zdenerwowana gwiazda miała zamachnąć się torebką na paparazzo tak mocno, że trafił on do szpitala z mocno podrapaną skórą wokół oka. Wyrok? Sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu. Campell już wcześniej była skazana za napaść. W 2007 roku musiała odrobić pięć dni prac społecznych po tym, jak rzuciła telefonem komórkowym w gosposię. Ma też dożywotni zakaz wstępu na pokład brytyjskiej linii lotniczej, po tym, jak rzuciła się na dwóch policjantów pracujących na lotnisku Heathrow.

Naomi Campbell Fot. eastnews.pl

Bruno Mars

W 2011 r. dużo mówiło się o problemach Bruno Marsa. Piosenkarz został przyłapany na zażywaniu kokainy w jednym z kasyn w Los Angeles, ale nie został za to skazany. Gwiazdor uniknął kary dzięki dobrowolnym pracom społecznym i przejściu terapii odwykowej.

Bruno Mars Fot. eastnews.pl

Felicity Huffman

Serialowa Lynette z "Gotowych na wszystko" była zamieszana w aferę łapówkarską. Aktorka twierdziła, że próbowała przekupić nauczycieli tylko z matczynej troski. Wynik śledztwa wykazał, że zależało jej desperacko by jej córka miała lepszy wynik na egzaminie, który decydował o przyjęciu na studia. Sąd w 2019 r. nie potraktował jej wyjaśnień poważnie. Aktorka została skazana na 14 dni więzienia i 250 godzin prac społecznych.

Felicity Huffman Fot. eastnews.pl