Paula Tumala zaistniała w polskim show-biznesie dzięki współpracy ze znanym producentem muzycznym, Donatanem. Celebrytka odgrywała rolę Słowianki. Obecnie wycofała się z branży rozrywkowej. Głównie skupia się na opiece nad dwójką dzieci. Tumala nie zrezygnowała jednak z działania w mediach społecznościowych.

Paula Tumala w odważnej odsłonie na Instagramie

Paula Tumala wyróżnia się aktywnością w sieci. Na profilu na Instagramie zebrała ponad ćwierć miliona obserwujących. Często dzieli się ujęciami z życia prywatnego. Tym razem pochwaliła się wyjazdem na grecką wyspę Rodos. Na wakacje wybrała się razem z dwiema córkami: Anastazją i Nadią. Bliźniaczki z radością pozowały do zdjęć. Nie mogło zabraknąć także specjalnej sesji letniej. Paula Tumala postanowiła pochwalić się wysportowaną sylwetką. Na jej profilu pojawiły się odważne zdjęcia, na których pokazała się w bikini.

Warto wspomnieć, że od jakiegoś czasu Paula Tumala regularnie ćwiczy i zdrowo się odżywia. Kilka dni przed wyjazdem zapowiedziała fanom, że udało jej się zrobić świetną formę na lato. Dodała, że nie omieszka się wstawić zdjęć, które przedstawiają jej smukłą figurę. Tego fani się nie spodziewali. Nowe zdjęcia Tumali bardzo przypadły obserwatorom do gustu. Porównywali celebrytkę do sławnej aktorki albo postaci z serialu. "Pamela, czy to ty?", "Słoneczny patrol może się schować. Jak Paula wskoczy w bikini, to wtedy jest sztos" - czytamy w komentarzach.

Paula Tumala poprawiła swój wygląd. Zdecydowała się na powiększenie piersi

Kilka lat temu Paula Tumala zdecydowała się na poważną zmianę w wyglądzie. Celebrytka postanowiła poddać się operacji powiększenia piersi. Niedawno opowiedziała więcej o zabiegu na Instagramie. Fani zastanawiali się, czy cały proces jest bolesny. Tumala nie owijała w bawełnę. "Mnie bolało bardzo, a mam naprawdę wysoki próg bólu. Ktoś mi kiedyś powiedział: "Na tobie można kołki łamać". Ale operacja piersi mnie przerosła, gdyby nie to, że mnie tak bolało, pewnie dawno zmniejszyłabym biust" - wyznała. Okazało się, że kobieta ma duże problemy z kręgosłupem. Tumala dodała jednak, że nie spotkała się z sytuacją, aby ktoś inny tak źle zniósł ten zabieg. Stwierdziła, że mimo wszystko warto zaryzykować i spełnić swoje marzenie o wymarzonym biuście.