Deva Cassel to najstarsza córka włoskiej aktorki i modelki Moniki Bellucci oraz francuskiego producenta Vincenta Cassela. Choć jest dopiero na początku drogi swojej kariery, ma na koncie wiele sukcesów. Nie da się ukryć, że Deva wdała się w swoją mamę. Kobiety mają nie tylko podobną urodę, ale także wyczucie stylu. Nic więc dziwnego, że świetnie odnajduje się w branży.

Deva Cassel w nowej kampanii Dolce&Gabbana

Monikę Bellucci i Devę Cassel łączy zamiłowanie do marki Dolce&Gabbana. Córka znanej modelki zadebiutowała w kampanii włoskiego domu mody już jako czternastolatka. W tamtym czasie wzięła udział w reklamie perfum. To jednak nie wszystko. Cassel regularnie pojawia się na pokazach znanego duetu. Wystąpiła między innymi na wybiegu Alta Moda w 2021 roku. Ponadto kreacje Dolce&Gabbana zostały przez nią zaprezentowane na okładce włoskiego "Vogue'a". W tamtej sesji towarzyszyła jej mama. Teraz przyszła pora na nową kampanię luksusowej marki. Zdjęcia zostały zrealizowane przy kultowej Fontannie di Trevi w Rzymie.

Na zdjęciach do nowej kampanii Dolce&Gabbana Deva zapozowała w czarnej koronkowej sukience. Kreacja została dopełniona sznurowanymi butami przed kolano. Nie mogło zabraknąć małej, dopasowanej torebki. Atuty stylizacji podkreślił delikatny makijaż, a także falowane włosy. Sukienka Devy wyglądała jak ta, którą przed laty nosiła Monica Bellucci. Mama modelki wybrała podobną kreację podczas kampanii w 2011 roku.

Kariera córki Moniki Bellucci

Kariera Devy Cassel nie kończy się jednak na marce Dolce&Gabbana. Młoda modelka zaliczyła już dwie okładki "Vogue'a". Prezentowała także luksusowe kreacje w magazynach takich jak "Wonderland", "Nylon" czy "Interview". Co roku można ją zobaczyć na tygodniach mody. Córka Moniki Bellucci kibicuje koleżankom z branży z pierwszego rzędu. Jednak coraz częściej to ona sama pojawia się na catwalku. Deva szła w pokazach dla takich marek jak Coperni czy Jacquemus. Wystąpiła również w kampaniach promocyjnych dla między innymi Diora i Cariera. To jednak nie koniec jej osiągnięć. Niedawno Deva miała okazję sprawdzić się w roli aktorki. Wkrótce będzie można ją podziwiać na małym ekranie. Odegrała rolę w nowym serialu Netfliksa "The Leopard". Warto podkreślić, że Cassel nie zawsze marzyła o karierze w świecie show-biznesu. W dzieciństwie marzyła o zostaniu weterynarką. Po latach rozwinęła się jej miłość do mody. ZOBACZ TEŻ: Monica Bellucci kończy 58 lat. Rzuciła studia prawnicze dla modelingu. Świat kina nie od razu ją pokochał