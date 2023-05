Kasix zyskała dużą rozpoznawalność dzięki platformie Twitch, gdzie regularnie prowadzi streamy, na których gra w gry komputerowe czy komentuje to, co aktualnie dzieje się w sieci. Może pochwalić się także sporą ilością obserwatorów na TikToku czy Instagramie. Katarzyna Paciorek podczas ostatniego streama zaczęła się źle czuć, o czym informowała na bieżąco widzów. Po zakończeniu transmisji jej chłopak zadzwonił po karetkę. 25-latka przeszła udar.

Kasix miała udar. 25-letnia streamerka zaczęła się źle czuć podczas transmisji

Kasix podczas streama zaczęła mieć niepokojące objawy. Drętwiały jej ręce, o czym informowała na bieżąco widzów. "Naprawdę moja ręka ma jakieś problemy ze sobą, ja mam problemy ze sobą, ja muszę iść. (...) Muszę się położyć, bo czuję, że coś ze mną nie tak. (...) Czuję, jakby mi się miały ręce skręcić. Jak się nie obudzę do jutra, to kocham was. Nie wiem, czy mam coś mądrego na koniec mojego życia do powiedzenia" - mówiła na nagraniach, które trafiły do sieci. 25-letnia streamerka trafiła do szpitala, gdzie zdiagnozowano udar.

Uwaga moi drodzy trochę mnie nie będzie... Po streamie Remo (chłopak Kasix - przyp. red.) zadzwonił po karetkę, bo zdrętwiała mi lewa ręka i noga. W szpitalu po badaniu okazało się, że miałam w nocy udar. Tak, udar, w wieku 25 lat - napisała w mediach społecznościowych.

Kasix - streamerka dostała udaru podczas transmisji Instagram.com/kaix909

W dalszej części wpisu poinformowała, że na szczęście odzyskała sprawność w kończynach. "Podano mi leki i odzyskałam sprawność w ręce i nodze. Już jest ze mną dobrze i leżę sobie na oddziale. Trochę zaniżam średnią wieku. Jutro ma być więcej badań i zobaczymy, ile będę musiała tu zostać. Przewidywania są od siedmiu do dziesięciu dni". Kasix nie traci jednak pogody ducha. Żartobliwie dodała: "Ale spokojnie, szpitalne relacje będę dodawać, bo tu się takie dymy dzieją, że nawet na Fame tak nie dymią" - napisała, nawiązując do walk federacji freak fightowej.

Objawy udaru mózgu

Udar mózgu pojawia się nagle. Jego najczęstsze objawy to jednostronny niedowład, paraliż mięśni twarzy, niedowład lub paraliż nogi i ręki po jednej stronie ciała, zaburzenia mowy, połykania, zaburzenia widzenia, utrata równowagi, silny ból głowy, zaburzenia świadomości. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Pamiętajcie, żeby nie lekceważyć tych objawów.