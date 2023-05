Sprawa Madeleine McCann. Niespodziewane ustalenia niemieckiej policji

W ostatnim czasie znów głośno jest o sprawie Madeleine McCann. Brytyjka zaginęła 3 maja 2007 roku. Przebywała wówczas w jednym z portugalskich kurortów. Po latach niemiecka policja postanowiła przeczesać teren w pobliżu miejsca, gdzie ostatni raz widziano dziewczynkę. Raport zostanie opublikowany już w najbliższy czwartek.

Wraca sprawa Madeleine McCann. Na dniach publikacja raportu

Niemieccy śledczy przez kilka dni przeczesywali teren wokół tamy Arade. Wzięły w tym udział psy tropiące, radary i zespoły poszukiwawcze. Pozostawiono także odwierty i uważa się, że ziemia, którą wydobyto, będzie stopniowo analizowana w Niemczech. Początkowo zakładano, że może to zająć długie miesiące, ale nieoczekiwanie ogłoszono, że wyniki badań będą zaprezentowane podczas konferencji prasowej już w najbliższy czwartek, 1 czerwca. Wciąż nie zostało wyjaśnione, dlaczego teraz ponownie służby zdecydowały się na tak poważne przeszukanie terenu tamy. Dodajmy, że głównym podejrzanym w sprawie jest 45-letni Christian Brueckner. To on swego czasu nazwał to miejsce "małym rajem".

Zaginięcie Maddie McCann. Główny podejrzany przerywa milczenie. Opublikował list

Główny podejrzany był widziany na tych terenach kilka dni po zaginięciu Madeleine.

Na temat działań śledczych w rejonie tamy Arade wypowiedział się czołowy niemiecki specjalista profili kryminalnych, Axel Petermann. Stwierdził, że to dobra decyzja, żeby przeszukiwać tereny bliskie sercu podejrzanego. Podkreślił, że przestępcy mogli tam ukryć swoją ofiarę.

Przestępcy, których poznałem przez lata, mają tendencję do ukrywania swoich ofiar w miejscach, w których czują się bezpiecznie i mogą ocenić niebezpieczeństwo. Są to miejsca odosobnione i tajne, w których można się zatrzymać i ocenić różne zagrożenia. Mogą to być też miejsca, w których dobrze się czują, i gdzie jest jakieś prywatne wspomnienie jakiegoś czynu. Myślę więc, że poszukiwania mogły zmierzać w tym kierunku. Moim zaleceniem przy zajmowaniu się podejrzanymi w sprawie zaginionych osób jest zawsze odnajdywanie miejsc, w których podejrzani spędzali czas, gdzie mieli tajemnice, gdzie mogli ocenić ryzyko, więc z tego punktu widzenia uważam, że obecne poszukiwania śledczych były bardzo ważne. Zawsze trzeba zagłębić się w życie podejrzanego, żeby poznać jego preferencje, skłonności, ulubione miejsca, w których lubił spędzać czas - powiedział Axel Petermann w rozmowie z Plejadą.

Poszukiwanie Madeleine McCann przez niemiecką policję Fot. Joao Matos / AP Photo