Pierwsze randki bywają równie ekscytujące, co stresujące. W przypadku tiktokerki o nicku @mawuenaslife z pewnością nie było to miłe spotkanie. W centrum Londynu poznała pewnego mężczyznę, z którym od razu nawiązała nić porozumienia. Nieznajomi wpadli sobie w oko i jeszcze tego samego dnia umówili się na mieście. Kiedy kobieta przybyła na miejsce, okazało się, że jej towarzysz ma zupełnie inne podejście do tego, jak powinna wyglądać wieczorna stylizacja.

Tiktokerka zaliczyła zaskakującą randkę. Mężczyzna chciał ją odesłać do domu

Mawuena opowiedziała o randce na TikToku. Umówiła się z nowo zapoznanym mężczyzną pod swoim domem. Podjechał do niej samochodem, lecz kiedy się spotkali, stwierdził, że jeszcze na chwilę musi wrócić do siebie, by wymienić auto na inne. Najwyraźniej był bardzo elegancki, gdyż miał powiedzieć, że drugi pojazd "bardziej pasuje do jego stroju". Zabrał kobietę ze sobą. Jednak, kiedy już przesiedli się do nowego samochodu, wyskoczył z nietypową propozycją.

Facet powiedział, że powinnam wrócić do mojego mieszkania i się przebrać! - opowiadała Mawuena na nagraniu.

Była zaskoczona, jednak zdecydowała się posłuchać swojego towarzysza. Miała na sobie bojówki, crop top i trampki. "Stwierdziłam, że ubiorę się w takim codziennym stylu, nie strojąc się za bardzo. Ale poczułam się tak, jakbym miała zapaść się pod ziemię" - wyznała. Po powrocie do mieszkania zdecydowała się tym razem założyć sukienkę. Mimo że randka zapowiadała się interesująco, niesmak pozostał.

Przez dobre 15 minut siedziałam tam (w restauracji - przyp. red.) i zastanawiałam się, czy po prostu nie wyjść. Przez niego czułam się zawstydzona. Ale pomyślałam, że w końcu to interesujący mężczyzna, który mi się spodobał, przynajmniej zjem z nim i pogadam - powiedziała.

Randka tiktokerki skończyła się koszmarem

Tiktokerka zadzwoniła jeszcze w międzyczasie do przyjaciółki, by poradzić się na temat pierwotnego stroju. Jednak ta również zgodziła się z mężczyzną, że nie był to outfit odpowiedni na randkę. Jednak nie to było najgorsze. Po wspólnie spędzonym czasie w restauracji towarzysz tiktokerki wyznał, że jest żonaty i ma dzieci. Wówczas miarka się przebrała. Mawuena podsumowała dzień jako żenujący.