Ellie Gonsalves jest modelką i aktorką. Oprócz tego aktywnie działa w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku. W marcu bieżącego roku kobieta stanęła na ślubnym kobiercu. Na to specjalne wydarzenie miała przygotowane aż trzy kreacje. Wszystkie były równie imponujące. Ostatnia miała być najbardziej efektowna. Niestety, internautom najmniej przypadła ona do gustu. W komentarzach nie zostawili na niej suchej nitki.

Panna młoda chciała zaskoczyć męża. Internautom nie spodobała się niespodzianka. "Niezbyt elegancko"

Dzień ślubu jest jednym z najpiękniejszych w życiu. Każda kobieta chce prezentować się tego dnia olśniewająco i wyjątkowo. Ellie Gonsalves zapragnęła zrobić przyszłemu mężowi niespodziankę. W związku z tym na trzecią stylizację wybrała mocno wyciętą, krótką i oryginalnie skrojoną suknię ślubną.

Kreacja bardzo przypadła do gustu wybrankowi jej serca. Niestety, internauci mieli zdecydowanie odmienne odczucia. Swoje zdanie wyrazili w komentarzach. Nie gryźli się przy tym w język. Większość uważała, że wybrana kreacja jest "zbyt seksowna" i "odkrywa za dużo". "Niezbyt elegancko na wesele, moja droga" - napisał jeden z internautów. Z kolei następny dodał, że jego zdaniem sukienka jest zbyt "tłusta i obwisła".

Modelka nie pozostawiła tych stwierdzeń bez odpowiedzi. Na Instagramie zamieściła wymowny komentarz. "Nie mogę uwierzyć, że ludzie są urażeni suknią ślubną" - napisała. Oprócz tego dodała, że zarówno ona, jak i mąż byli zadowoleni z wybranej kreacji. Mimo negatywnych opinii pojawiły się też te przychylne. Fani aktorki stanęli po jej stronie i dodali kilka słów od siebie. "Dla tych, którzy oceniają jej sukienkę i okazują moralną troskę o to, co znaczy wesele... Ona nie zaplanowała waszego wymarzonego dnia, zaplanowała swój. Wygląda niesamowicie!", "Ludzie mówią o tym, że nie ma 'poczucia intymności', tak jakby nie nosili mniej rzeczy na plaży czy na basenie. Dorośnijcie! To jej dzień, nie wasz" - czytamy.

To nie pierwsza taka sytuacja, gdy panna młoda spotkała się z lawiną uszczypliwych komentarzy w sieci. Ostatnio pisaliśmy o polskiej tiktokerce, która na własnej ceremonii ślubnej zaliczyła wpadkę i była o włos od upadku. Aleszys z uśmiechem na twarzy kroczyła do ołtarza, aż tu nagle coś ją zatrzymało. W tym dniu miała na sobie długi welon, który ciągnął się po ziemi. Świadkowa przypadkowo nadepnęła na kawałek materiału. Problematyczna sytuacja mogła z łatwością przyczynić się do zakwaszenia atmosfery, ale panna młoda nie przejęła się gafą i sytuację obróciła w żart. Moment został uchwycony przez kamery, a następnie trafił do sieci. Internauci bezlitośnie skrytykowali świadkową. Stwierdzili, że zepsuła pannie młodej ważny dzień.