Po śmierci królowej Elżbiety II tron Wielkiej Brytanii objął jej najstarszy syn - król Karol III. Był najstarszym koronowanym monarchą w kraju. W dniu koronacji miał 74 lata. Miłośnicy rodziny królewskiej zastanawiają się nad tym, ile będzie mu dane panować oraz co stanie się po jego śmierci. Szczególnie jeśli chodzi o jego żonę, Camillę, która otrzymała tytuł królowej.

Co się stanie z królową Camillą po śmierci męża? Zniknie tytuł, który sobie wymarzyła

Król Karol III przed koronacją postanowił zmienić co nieco reguły nadawania tytułów. Już na początku roku pojawiły się spekulacje, że Camilla będzie nazywana królową, a nie królową małżonką - jak było to w tradycji. Tak też się stało 6 maja, kiedy oboje zostali koronowani w Opactwie Westminsterskim.

Co się jednak stanie, kiedy przeżyje ona swojego męża? Wówczas tron przejmie książę William. Natomiast tytuł, o którym tak marzyła królowa Camilla, przypadnie księżnej Kate. Nie wiadomo jeszcze, czy księżna Walii zdecyduje się, aby nazywano ją tak, jak poprzedniczkę, czy zgodzi się na dodanie określenia "małżonka". Natomiast wdowie po królu przypadłby tytuł "królowej wdowy". W ostatnich czasach był on rzadko używany przez brytyjskich monarchów, a częściej stosowano "królowa matka". Jednak nie może on zostać nadany królowej Camilli, ponieważ nie jest biologiczną matką następcy tronu.

Camilla nie otrzyma tytułu królowa matka, ponieważ nie jest matką księcia Williama. Królowa wdowa może być znana jako królowa matka, gdy jest biologicznym rodzicem panującego monarchy - tłumaczył "The Telegraph".

Operacja Most Menai. Rodzina królewska jest przygotowana na śmierć Karola III

Wielka Brytania, jak i rodzina królewska, mają opracowane specjalne plany działania na wypadek śmierci monarchy. Pozwala to podjąć od razu szybkie działania. Każda z tych operacji ma swoją kodową nazwę. W przypadku królowej Elżbiety było to "London Bridge". Natomiast dla jej syna przewidziano "Most Menai", co wynika z jego sentymentalnym przywiązaniem do Walii. Akcja ma na celu zapewnienie jak najbardziej płynnego i uporządkowanego przejścia władzy, jednocześnie z uszanowaniem tradycji i wszelkich zwyczajów związanych ze śmiercią członka rodziny królewskiej. Plan dotyczący króla Karola III przypomina ten, opracowany dla jego matki. Przewidziany został państwowy pogrzeb, w którego dniu ogłoszone zostanie święto narodowe w całym Zjednoczonym Królestwie.