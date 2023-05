Zanim zaczną się wakacje i eventów dla celebrytów będzie jak na lekarstwo, gwiazdy łapią każdą okazję, by pojawić się na ciekawej dla nich imprezie. Nie jest tajemnicą, że tego typu wydarzenia to świetna okazja do przypomnienia o sobie i podbicia swojej popularności. 31 maja znane panie pojawiły się licznie na evencie marki L'Oreal i chętnie pozowały do zdjęć. Wśród nich znalazły się m.in. Grażyna Torbicka, która jest od lat jej ambasadorką czy Aleksandra Hamkało.

Małgorzata Socha i Joanna Koroniewska chwalą się figurą

W środę na imprezie znanego koncernu kosmetycznego pojawiła się również poważna Małgorzata Socha i roześmiana Joanna Koroniewska. Choć panie ubrały się w zupełnie przeciwstawne kolory - Socha miała na sobie czarne spodnie i górę, a Koroniewska założyła białą sukienkę - jest coś, co je połączyło. Aktorki tak dobrały swoje stylizacje na czerwony dywan, by móc w nich pochwalić się odsłoniętą talią. W końcu na co dzień przywiązują wielką wagę do wyglądu i o siebie bardzo dbają, bo przecież ciało to ich narzędzie pracy, to czemu by nie zaświecić trochę golizną, gdy jest się czym chwalić? Szczególnie, że pogoda dopisuje coraz bardziej i nadchodzi czas, w którym więcej odsłaniamy niż zasłaniamy.

Małgorzata Socha i Joanna Koroniewska Fot. kapif.pl

Marta Żmuda Trzebiatowska w kwiecistej sukni

Marta Żmuda Trzebiatowska nie poszła ostatniego dnia maja w ślady koleżanek i poza głębokim dekoltem nie zdecydowała się odsłonić ciała. Za to i jej modna letnia kreacja podkreślała zgrabną talię. Gwiazda "Na dobre i na złe" wybrała taką cielistą sukienkę z motywem czerwonych kwiatów, która ma doszyty paseczek. Uwagę w jej stylizacji zwracały też bufiaste rękawy - domena pod koniec lat 80. Krystle i Alexis z "Dynastii".

Marta Żmuda-Trzebiatowska Fot. Kapif.pl

Zdjęcia wszystkich gwiazd z tego eventu znajdziecie w galerii na górze strony. Kto zwrócił waszą największą uwagę?